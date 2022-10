DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Vannacht om half twee is bij een woning op het industriegebied zuid in Dörpen een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden met geweld de woning te betreden. De bewoners werden wakker van het lawaai en gingen poolshoogte nemen. Hierop sloegen de daders op de vlucht. Ze hebben voor 500 euro schade aan een deur veroorzaakt.

Surwold

Gistermiddag is om kwart over twee aan de Burgstraße in Surwold een jachthut in brand geraakt. Het vuur werd door een pachter ontdekt. Bij de brand werd ook zo’n 30 vierkante meter veengebied betrokken. De schade wordt op 500 euro geschat. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Meppen

Aan de Hasbergstraße in Meppen is zaterdag tussen 19.30 en 20.00 uur met een voertuig een gemetselde omheining aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen.

Sögel

Gisteravond rond zes uur is bij een ongeval op de Sigiltrastraße in Sögel een 59 jarige motorrijder gewond geraakt. Hij moest uitwijken voor een Mercedes die linksaf de L51 wou inslaan. De 50 jarige bestuurder zag de motorrijder niet, doordat het zicht door een geparkeerde bestelbus werd belemmerd. De motorrijder kwam ten val en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Bunde

De politie heeft vrijdagmiddag een 41 jarige passagier van een taxi aangehouden. De taxi, die kort daarvoor de grens was gepasseerd, werd om vier uur in het kader van een controle op de Neuschanzer Straße aangehouden en gecontroleerd. Daarbij bleek dat de Poolse passagier nog een boete van 800 euro had openstaan wegens het rijden zonder rijbewijs. Omdat hij het bedrag niet meteen kom voldoen werd hij naar een gevangenis overgebracht, waar hij de komende 20 dagen mag verblijven.