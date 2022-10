Damclub Winschoten – SSS Kampen  8 – 8

WINSCHOTEN, KAMPEN – Zaterdag 29 oktober stond de 4e ronde van de nationale damcompetitie op het programma, waarbij Damclub Winschoten het opnam tegen SSS Kampen, de koploper in de 2e klasse A. Deze wedstrijd werd afgewerkt in het gebouw van S.V. Bovenburen in de Molenstad.

Beide teams hadden, tot nu toe, een 100% score behaald. Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum had eveneens alles nog gewonnen, echter verloor deze ronde haar ongeslagen status “uit” tegen Hijken DTC 3. Het werd uiteindelijk 13 – 3 voor de Drenten. De wedstrijd Winschoten tegen Kampen was theoretisch in het voordeel van Kampen, gezien de gemiddelde rating van 1042 punten tegenover 1000 punten. Dit verschil was echter niet terug te vinden achter de borden, integendeel in deze gelijk opgaande strijd kwam na ruim 4 uur spelen een 8 – 8 gelijkspel op het scorebord. Winst was er voor Albertus Kamps en Frederik Bos, aangevuld met remises van Ben Haan, Henk Prak, Johan Mulder en Han Tuenter. Met dit gelijkspel consolideerde Winschoten haar 3e plaats in de 2e klasse A. Over 14 dagen staat de “uitwedstrijd” tegen het op de 2e plaats staand Bezint Eer Gij Begint (BEGB) uit het Friese Britsum op het programma.

Uitslagen 4e ronde 2e klasse A KNDB

Warrfum 2 – HDC Hoogeveen 4 8 – 8

Warffum 1 – Roden/Leek 2 9 – 7

Hijken DTC 3 – BEGB Britsum 13 – 3

Winschoten – SSS Kampen 8 – 8

DCH Heerenveen 3 – DCH Heerenveen 2 4 – 12

Stand 2e klasse A

1. Strijt Sonder Spijt (SSS) Kampen 4 – 7 45 bp

2. Begint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 4 – 6 36 bp

3. Winschoten 3 – 5 30 bp

4. HDC Hoogeveen 3 3 – 4 28 bp

5. DCH Heerenveen 2 4 – 4 35 bp

6. Hijken Drents Tiental Combinatie (DTC) 3 4 – 4 34 bp

7. Warffum 1 4 – 4 33 bp

8. HDC Hoogeveen 4 3 – 3 24 bp

9. Roden/Leek 2 4 – 2 28 bp

10. Warffum 2 4 – 1 15 bp

11. DCH Heerenveen 3 3 – 0 12 bp

Gedetailleerde uitslag

Winschoten – Strijt Sonder Spijt (SSS) Kampen

1. Geert Lubberink (972) – Antoine Koster (1168) 0 – 2

2. Janick Lanting (944) – Nico Lugthart (1197) 0 – 2

3. Albertus Kamps (1102) – Teun van Gelder (1044) 2 – 0

4. Frederik Bos (1177) – Wim Dekker (1132) 2 – 0

5. Henk Prak (1006) – Harm Kist (884) 1 – 1

6. Johan Mulder (928) – Harwin Reuvekamp (935) 1 – 1

7. Ben Haan (1000) – Geert van der Molen (982) 1 – 1

8. Han Tuenter (917) ` – Henk Kamminga (996) 1 – 1

8 – 8

Programma 5e ronde

SSS Kampen – DCH Heerenveen 3

BEGB Britsum – Winschoten

Roden/Leek 2 – Hijken DTC 3

HDC Hoogeveen 4 – Warffum 1

HDC Hoogeveen 3 – Warffum 2

DCH Heerenveen 2 vrij

Wedstrijdverloop

In de wedstrijd Winschoten – Kampen waren aan beide zijden kansen, maar uiteindelijk kwam een 8 – 8 puntendeling op het scorebord. Gezien het ratingverschil voor Winschoten een uitstekende teamprestatie. Albertus Kamps (1102 ratingpunten) zette Winschoten na een half uur speeltijd op een 2 – 0 voorsprong na een openingscombinatie tegen Teun van Gelder (1044 ratingpunten). Twee uur later trok Kampen de stand weer gelijk na verlies van Geert Lubberink (972) tegen Antoine Koster (1168), 2 – 2. Geert kon na een verkeerde slagwending in het middenspel een nederlaag niet meer afwenden. Ben Haan (1000) en Henk Prak (1006) krikten de tussenstand op 4 – 4 na remises tegen respectievelijk Geert van der Molen (982) en Harm Kist (884). Janick Lanting (944) kon in de tussentijd de verdiende puntendeling niet tijdig vinden tegen Nico Lugthart (1197), wat de tussenstand op 4 – 6 bracht. In een partij met over en weer kansen, besloten Johan Mulder (928) en Harwin Reuvekamp (935) tot een puntendeling, 5 – 7, daarna kon Frederik Bos (1177) zijn overwicht omzetten in winst tegen Wim Dekker (1132), wat de tussenstand op 7 – 7 bracht. Na ruim 4 uur spelen kwamen Han Tuenter (917) en Henk Kamminga (996) aan bord 8 tot de conclusie dat de stand remise was, hetgeen de eindstand op 8 – 8 bracht. Ook deze partij kende over en weer kansen.

