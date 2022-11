Gemeente Stadskanaal geeft Soroptimistclub de Veenkoloniën de ruimte

STADSKANAAL – In het centrum van Stadskanaal zal de Soroptimistclub de Veenkoloniën op 18 november een boom planten. Deze actie vindt plaats in het kader van het 100-jarig bestaan van het wereldwijde Soroptimisme, dat haar oorsprong vindt in de Verenigde Staten. Daar heeft destijds een actieve groepvrouwen kunnen voorkomen, dat een oerbos van Sequoias gekapt zou worden. Deze historische gebeurtenis heeft de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao geïnspireerd om het project 100Trees4Life op te zetten en zo door het planten van bomen en struiken de verjaardag van het Soroptimisme te vieren.



Inmiddels zijn er in Nederland al een miljoen(!) stuks de grond in gegaan en neemt de Unie deel aan een project van Tree Aid in Ghana waar vrouwen Sheabomen poten en exploiteren om zo een eigen bestaan op te bouwen. Natuurlijk helpt dit ook mee om de leefomgeving te vergroenen en het klimaat te verbeteren. De vrouwen worden gedurende een aantal jaren begeleid bij het opdoen van ervaring.



De gemeente Stadskanaal werkt mee aan het plaatsen van een Sequoia de boom die symbool staat voor de waarden die het Soroptimisme uitdraagt: vrouwenrechten, recht op ontwikkeling en onderwijs en mogelijkheden om je optimaal te ontplooien. Vorig jaar is in het Julianapark in Veendam een tamme kastanje gepoot.

Soroptimistclub de Veenkoloniën heeft het voornemen om in 2023 een 3e boom te poten in de gemeente Pekela, zodat er een mooie geografische spreiding is van dit project. De plek waar de boom in Stadskanaal komt, is op de groenstrook tussen de Navolaan en het Generaal Maczekplein. De boom wordt vergezeld van een sokkel met daarop een gedicht, dat vorig jaar als winnaar uit de bus kwam bij de gedichtenwedstrijd. Iedereen, die getuige wil zijn van deze boomplanting, is van harte uitgenodigd om rond 15.00 uur aanwezig te zijn.



Bent u nieuwsgierig geworden naar het Soroptimisme in het algemeen, of lijkt het u waardevol om te ervaren of u mee wilt werken aan het uitdragen van de doelstellingen van het Soroptimisme? Neemt u dan contact op via de website van Soroptimistclub de Veenkoloniën.

https://www.soroptimist.nl/de-veenkolonien of via de mail: deveenkolonien@soroptimist.nl

Ingezonden