DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die vrijdagmiddag om twaalf uur plaatsvond op de rotonde van de Lingener Straße, ter hoogte van de Auf der Herrschwiese, in Meppen. Daar reed een bestuurster van een (vermoedelijk) groene VW Golf tegen het voorwiel van een fietser die op het fietspad reed. De fietser raakte lichtgewond. De automobiliste is doorgereden.

Tussen 27 oktober 18.00 uur en 1 november 18.30 uur is ingebroken bij een loods aan de Lathener Straße. De daders beschadigden een afscheiding en doorzochten de loods, die gebruikt wordt als stalling van voertuigen. Er is niets buitgemaakt. De schade bedraagt 50 euro.

Papenburg

Vanmiddag is de brandweer van Papenburg om 12.50 uur uitgerukt voor een keukenbrand in een rijtjeswoning aan de Friederiekenstraße. Daar stond een fornuis in brand. De oorzaak was vermoedelijk een technisch mankement. Er is niemand gewond geraakt. De schade wordt op 50.000 euro geschat.

Börger

Vanmorgen is rond tien uur een tankstation aan de Hauptstraße in Börger overvallen. Een man bedreigde een medewerker met een mes en eiste geld. Toen hij meerdere honderden euro’s had gekregen ging hij er op een herenfiets in de richting van de Breddenberger Straße vandoor. Een zoekactie door de politie leverde niets op. De man was ongeveer 1.70 m lang. Hij droeg donkere kleding en had een zwarte doek voor zijn gezicht.

Regio/Leer

Gisteren kwamen de politie Leer/Emden en het Openbaar Ministerie in Aurich, het centrale bureau voor strafzaken met verdovende middelen, gezamenlijk in actie tegen de georganiseerde drugscriminaliteit in Ost-Friesland. Zes personen werden gearresteerd. Een groot aantal politiekorpsen doorzocht in de vroege ochtenduren in totaal 14 woningen in de wijken Leer en Cloppenburg. Bij de huiszoekingen zijn naast verdovende middelen en contant geld ook datadragers en mobiele telefoons in beslag genomen. De agenten van het politiebureau in Leer/Emden werden tijdens de grootschalige operatie ondersteund door de oproerpolitie van Nedersaksen, hulphondengeleiders van de politie van Osnabrück, agenten van het politiebureau Cloppenburg/Vechta en de douane. Verdere onderzoeken gaan door.

Haren

Maandagnacht is bij een garage aan de Fährstraße ingebroken. Er werd een kostbare fiets met bijbehorende aanhangwagen gestolen. De schade bedraagt 5.200 euro.