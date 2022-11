Crisisnoodopvang Manegelaan sluit in december

STADSKANAAL – Vanaf 12 maart 2022 heeft aan de Manegelaan in Stadskanaal een grote witte tent gestaan om Oekraïense vluchtelingen in geval van nood een slaapplek te bieden. Nu de winter binnenkort aanbreekt, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om deze tent op of kort na 12 december 2022 af te breken.

De gemeente Stadskanaal heeft de bufferlocatie in maart met behulp van lokale ondernemers gebouwd in opdracht van de Veiligheidsregio Groningen. Vanaf begin juni 2022 is de locatie gebruikt om andere vluchtelingen die in Ter Apel op straat of de harde vloer sliepen een slaapplek te bieden. Op de locatie is de afgelopen maanden samengewerkt met het Rode Kruis, het COA en lokale ondernemers.

De dagen worden korter, de nachten worden kouder en buiten is het nat. Het college is daarom van mening dat de locatie niet langer geschikt is om mensen daar op een humane wijze op te vangen. Dit betekent dat de tent op of kort na 12 december 2022 wordt afgebroken.

