Gedeputeerde Johan Hamster opent de Natuurwerkdag in Groningen

HOLWIERDE, GRONINGEN – Vanmorgen gaf gedeputeerde Johan Hamster samen met projectleider van Landschapsbeheer Groningen Elmar Schraa het provinciale startschot van de Nationale Natuurwerkdag. Dit deden zij door het planten van een perenboom op het schoolterrein van basisschool Hiliglo in Holwierde. Hiermee maakten ze een begin met het vergroenen van het plein, een klus waarmee de leerlingen zelf verder gaan.



Vrijwilligerswerk in het groen

Tijdens een korte toespraak benadrukten Hamster en Schraa het belang van vrijwilligerswerk in de natuur. Gedeputeerde Johan Hamster: “Wij als provincie vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met de natuur en leren van de natuur om hen heen. Want het is heel gezond om in de natuur bezig te zijn.”

Na een les over biodiversiteit gingen de leerlingen aan de slag met het aanleggen van een kruidentuin, het planten van bollen en het aanleggen van wandelpaadjes met gebruik van snoeiafval. Het vergroenen van het schoolplein is onderdeel van het project Google in het groen.



Natuurwerkdag

De komende twee dagen staat de provincie in het teken van de landelijke Natuurwerkdag, het grootste vrijwilligersevenement in het groen. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november zetten jong en oud zich in voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene leefomgeving.

In de provincie Groningen kunnen vrijwilligers op 34 locaties aan de slag in het groen. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld helpen met het knotten van wilgen in Zandeweer, snoeien bij de oevers van het Leekstermeer, meehelpen met het onderhoud aan het Beleefpad bij Heiligerlee of nieuwe bomen planten in de Marumerlage. Op de vrijdag is er extra aandacht voor de natuurwerkers van de toekomst en gaan (basis)scholen aan de slag met klussen in het groen.



Doe mee!

Zin om dit weekend actief bezig te zijn in de buitenlucht en tegelijkertijd iets goeds te doen voor natuur en landschap bij jou in de buurt? Bekijk alle klussen bij jou in de buurt op de website www.natuurwerkdag.nl en meld je aan.

