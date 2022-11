Westerwolde op bezoek bij ZNC

ZUIDBROEK – Vanmiddag gaat Westerwolde op reis naar Zuidbroek alwaar de mannen van trainer Richard Streuding het gaan opnemen tegen de Zuidbroek Noordbroek Combinatie, oftewel ZNC. En voor zover je daar in dit stadium van de competitie van kunt spreken al weer een topper voor zowel de roodwitten uit Vlagtwedde als ZNC, omdat aansluiting met koploper FC Lewenborg voor beide ploegen deze middag nadrukkelijk op het spel staat. In de bekerpoule voorafgaand aan de competitie boekte Westerwolde een ogenschijnlijk simpele overwinning op ZNC. De duidelijke 5 – 1 winst destijds zou aanleiding tot onderschatting kunnen zijn.

Dat de ploeg van trainer Henk Blijham niet valt te onderschatten blijkt wel uit de keurige derde plaats die zijn ploeg momenteel op de ranglijst inneemt. Uit de tot dusver vijf gespeelde wedstrijden behaalde men tien punten. Het doelsaldo van ZNC is in evenwicht; acht treffers voor en acht treffers tegen. Westerwolde doet het niet veel minder goed. Met zelfs een positief doelsaldo van 9 – 7 en negen punten uit vijf wedstrijden staat de ploeg van aanvoerder Rudolf Riks op een mooie vijfde plaats. Kortom, voor beide ploegen een dusdanig belangrijke wedstrijd te proberen de punten in eigen huis te houden of mee te nemen op de terugreis naar Vlagtwedde. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Louwes uit Zwartemeer en er zal om 14.00 uur worden afgetrapt op sportpark Heiligelaan in Zuidbroek.

Ingezonden