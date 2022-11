Een prachtige schenking voor Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Het museum Klooster Ter Apel kreeg vorige week een bijzonder schilderij van kunstenaar Geert Schreuder.

Schenking

Het schilderij met de titel “Ter Apel”, toont een deel van het klooster in de winter. Het schilderij is geschonken door kunstenaar Geert Schreuder. Het is acryl op doek, 100 x 100 cm en gemaakt in 2005 als onderdeel van de serie Bodem voor Hemel.

Geert Schreuder

Geert Schreuder (Veendam,1949) studeerde in 1971 af aan de ABK Minerva te Groningen en vestigde zich als professioneel kunstschilder in Onstwedde. Sindsdien exposeert hij regelmatig in binnen- en buitenland. Voor Museum Klooster Ter Apel maakte hij in 2007, bij de revitalisering van de kloosterzolder meerdere muurschilderingen. Deze zijn nog steeds te bezichtigen in het museum.

Expositie

Bodem voor Hemel was een expositie in MKTA, van 16 juni 2006 tot 1 oktober 2006. De expositie bestond uit een serie schilderijen, alle 100×100 cm, van 25 oude kerken in Groningen, Friesland en Noord-Duitsland. De afbeelding van het Klooster Ter Apel was één van deze schilderijen.

In het kader van dit project schreef Fons van Wanroij uit Bedum teksten bij 14 schilderijen die samen het boek ‘Bodem voor Hemel. Kerken in de Friese landenl’ (Profiel, isbn: 9789052943671) vormen. De tekst waarin Klooster Ter Apel voorkomt is: Kerkejagt in de zomer van 1835, gebaseerd op een reisverslag van Jan Gerrit Rijkens, schoolmeester in Wehe den Hoorn in de 19e eeuw.

Collectie

Museum Klooster Ter Apel is erg blij met deze prachtige schenking. Het schilderij wordt voorlopig tentoongesteld op de bovenverdieping in het museum. Daarna wordt er een goede plek gezocht waar het kunstwerk langer kan hangen.

Ingezonden door margriet van Klinken