DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag heeft de politie op de A31, ter hoogte van Weener, een personenauto aangehouden die kort daarvoor de grens was gepasseerd. In de auto van een 38 jarige Pool werd onder een stoel een pakketje met 210 gram amfetamine aangetroffen. De drugs, met een straatwaarde van 2.200 euro, werden in beslag genomen en de 38 jarige werd meegenomen naar het politiebureau. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen te verkeren. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en werd overgebracht naar het kantoor van de Zollfahndungsamt Essen in Nordhorn.

Hilkenbrook

Bij een ongeval op de Hauptstraße in Hilkenbrook is vanmorgen om kwart voor elf een 68 jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. De man kwam door onbekende oorzaak met zijn KIA in de berm terecht en botste tegen een boom. Hij raakte daarbij bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Vervolgens is hij met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd.

Meppen

Vrijdagochtend is om 11.20 uur een 77 jarige gehandicapte vrouw het slachtoffer geworden van een brutale beroving. Toen er aan haar huisdeur werd aangebeld deed zij met een afstandsbediening de deur open. Er kwam een ongeveer 50 jaar oude man binnen. Hij was 1.80 m lang met een corpulent postuur. Hij was in het zwart gekleed en droeg zwarte sportschoenen met witte zolen. De man had geen ondergebit. Het slachtoffer, dat op een rolstoel is aangewezen, moest lijdzaam toezien hoe de man de woning doorzocht en er vervolgens met haar tas, met daarin enkele honderden euro’s vandoor ging.

Steinfeld

Vannacht is om kwart voor twee bij een bank aan de Bahnhofsstraße in Steinfeld een geldautomaat opgeblazen. Een getuige hoorde een luide knal en belde de politie. Voor zover men kon nagaan zijn er drie personen in een donkere personenauto via de B214 naar de autobaan gevlucht. Er is nog niemand aangehouden. De omgeving rond het bankgebouw werd afgezet en de politie deed, nadat eerst was gecontroleerd of er zich geen gevaarlijke stoffen meer bevonden, sporenonderzoek. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel geld er is gestolen. De schade aan het gebouw is groot. Delen van de buitenmuur en de complete glazen ingang zijn verwoest.

Papenburg

Gisteren is tussen 14.00 en 22.00 uur bij een woning aan de Gutshofstraße in Papenburg ingebroken. De verschillende ruimtes werden doorzocht, maar voor zover men kan nagaan is er niets gestolen.

Haren

Vanmorgen om vijf uur is op de A31, ter hoogte van Haren, een 24 jarige bestuurder van een VW Passat tegen een pallet met bouwmaterialen gereden. De spullen waren van een vrachtwagen gevallen en lagen verspreid over de rijbaan. De VW raakte aan de voorzijde ernstig beschadigd. De 24 jarige bestuurder uit Wiesmoor kwam met de schrik vrij. De weg werd meteen door twee vrachtwagens geblokkeerd. Hierdoor bleven verdere aanrijdingen uit. De chauffeur die de bouwmaterialen heeft verloren heeft zich bij de politie gemeld. (foto: Politie Emsland)