Overzicht Sinterklaasintochten 2022

REGIO – Evenals voorgaande jaren publiceren we op onze website een lijst met de data en tijden van Sinterklaas intochten- en feesten. De landelijke intocht is op 12 november in Hellevoetsluis.

ALTEVEER –

BAD-NIEUWESCHANS –

BEERTA – Op zondag 13 november om 13.00 uur in de haven en de speeltuin

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 19 november gaat Sinterklaas tussen 12.00 en 17.00 uur in een open cabriobus door het dorp.

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG – Sinterklaas komt op afspraak bij de kinderen langs.

BLIJHAM – Op zaterdag 19 november om 14.00 uur aankomst dorpsplein; vanaf 15.00 uur feest in de sporthal.

BOURTANGE –

DRIEBORG –

FINSTERWOLDE – Zaterdag 12 november om 13.30 uur Paviljoen Flonk

HEILIGERLEE –

HOOGEZAND-SAPPEMEER –

MEEDEN – Op 19 november om 13.30 uur vanaf de carpoolplaats langs de N33. Een half uur later barst het Sinterklaasfeest los in mfa De Rode Beuk.

MIDWOLDA / OOSTWOLD –

MUNTENDAM – Op 19 november om 13.00 uur bij de Westerbouwte

MUSSEL –

MUSSELKANAAL – Zaterdag 19 november op het Willem Diemerplein om 13.00 uur

NIEUWOLDA – Zaterdag 19 november 14.00 uur in de haven en feest in ’t Trefpunt

NOORDBROEK – Zaterdag 26 november om 13.30 uur in de Noorderstraat. Het feest is van 14.30 tot 15.30 uur in mfa De Noordsuythoeve

ONSTWEDDE – Zaterdag 19 november, meer info volgt

OOSTWOLD/MIDWOLDA –

PEKELA – Zaterdag 19 november organiseert dorpshuizen MFC de Binding en de Kiepe gezamenlijk de Sinterklaasintocht in de gemeente Pekela. De intocht zal starten om 10:30 uur vanaf Doorsneeweg waarna het in een gezellige colonne met Sinterklaas en zijn pieten richting supermarkt de Poeisz in Nieuwe Pekela gaat. Daar zal Sinterklaas welkom worden geheten door de burgemeester en zal hij alle kindjes begroeten en zullen er vele handjes worden geschud. Na deze begroeting zal de stoet weer klaar staan en zal Sinterklaas met zijn pieten zijn intocht vervolgen langs het Pekelderhoofddiep. Rond de klok van 13:45 uur zal hij het gemeentehuis aan de raadhuislaan in Oude Pekela aandoen, waar hij opnieuw wordt welkom geheten door de burgemeester. Er zal een optreden zijn van dansschool Dansplezier en er zullen liederen aan Sinterklaas en zijn pieten worden gezongen.

RHEDE – Op zondag 27 november om 16.00 uur tijdens de kerstmarkt

SCHEEMDA – Op zaterdag 19 november om 13.00 uur in de haven aan de Diepswal, ontvangst door Jos Tipker



SELLINGEN – Op zaterdag 19 november op de Brink

STADSKANAAL – Op 12 november: om 13:00 uur komt de Sint aan bij de Star en tegen 13:30 vaart de boot richting het centrum. Ook de pieten lopen aan beide zijden van het kanaal. De boot vaart door naar de Buinersluis en keert daar. Als hij weer in de buurt is van Santing dan gaat het gezelschap van boort en loopt een stukje door het centrum. De groep pieten gaat vanaf de Eurobrug door het centrum.

STAR, STADSKANAAL, VEENDAM – Reis mee met Sint en Piet in de trein! Op 20, 26 en 27 november 2022 is het weer zover, dan komt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek brengen aan Museumspoorlijn STAR in Veendam (20 november) en Stadskanaal (26 en 27 november).

TER APEL – Op zaterdag 19 november vanaf 13.30 uur feest met DJ Lars op het Molenplein. Sinterklaas arriveert daar om 14.00 uur

VEELERVEEN/VRIESCHELOO – Op 26 november om 14.00 uur in Ons Noabershoes

VEENDAM – Op 12 november om 12.45 uur aankomst aan de Blankensteinkade in de haven. Sinterklaas maakt hierna een grote rondtocht door het centrum van Veendam. Tevens zal er om 14.00uur een leuke show zijn op het Raadhuisplein



VLAGTWEDDE – Zaterdag 19 november om 13.00 uur op het marktplein

VLEDDERVEEN –

WEDDE – Op zaterdag 26 november

WESTERLEE – Op zaterdag 26 november om 10.00 uur vanaf de Garstelaan rondrit door het dorp

WILDERVANK – Op zaterdag 19 november vertrek Bareveld 13.00 uur, om 14.00 uur jachthaven Schipperskwartier aan de Nijverheidskade. feest in Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum



WINSCHOTEN – Op zaterdag 12 november om 13.30 uur aan de Havenkade in Winschoten. Van daaruit zal het gezelschap een route afleggen door het stadscentrum. Vanaf 14.00 uur start het voorprogramma op het feestplein naast de HEMA. Hier zullen Sinterklaas en zijn Pieten omstreeks 14.45 uur officieel worden verwelkomd door de burgemeester en alle kinderen en volwassenen uit Winschoten en omstreken.

WOLDENDORP –