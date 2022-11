Internationale korfbalavond bij korfbalvereniging WSS zeer geslaagd

OUDE PEKELA – Donderdagavond stond in het teken van het interland tussen het nationaal team van Maleisië en de selectie van WSS. Ieder jaar wordt er bij korfbalvereniging Stadskanaal’74 een groot internationaal toernooi georganiseerd. Helaas door visumproblemen konden onze andere tegenstanders, clubteam Nador uit Marokko, het nationaal team van Marokko en het nationaal team van Zimbabwe niet komen.

De avond werd gestart met een fantastische clinic voor de jeugd. Trainer Peter had, samen met de spelers van de selectie, verschillende spellen uitgezet. Het waren spelletjes waarbij alles aanbod kwam wat je als sporter nodig hebt. Coördinatie, samenwerken, snelheid, behendigheid. De groepjes werden gevormd en per groepje ging je richting een spel. Na tien minuten werd er per onderdeel gewisseld. Er werd fanatiek gewerkt en de kinderen genoten volop.

Na de clinic was het tijd voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd waren de spelers uit Maleisië in de kantine en hebben genoten van een heerlijk buffet, gemaakt door Wubbe Heidekamp. De spelers werden gepresenteerd aan het publiek en de jongste jeugdleden vormden met een mooie lampion een erehaag voor de spelers. Doordat er een mooie sfeerverlichting was gecreëerd in de zaal, was het een prachtig beeld. De volksliederen werden ten gehore gebracht en toen was het tijd voor de wedstrijd. 2x 20 minuten met schotklok. Zodra de bal in het aanvalsvak wordt gebracht, moet de korf binnen 25 seconden geraakt worden. Gebeurt dit niet, dan krijgt de verdediging de bal. Het was een zeer energieke wedstrijd, waarbij er zeer snel en aanvallend werd gespeeld door beide teams. De zeer sportieve wedstrijd kwam ten einde. Er werd een groepsfoto gemaakt en via de wave werd het publiek bedankt!



Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond waarbij wij hebben genoten van onze jeugd en een prachtige wedstrijd hebben mogen aanschouwen.

Ingezonden door Jeroen Kuilman