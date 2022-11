DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Maandagochtend moest een fietsster uitwijken voor een grijze Tesla die om 8.05 uur met een grote bocht vanuit de Dieckhausstraße in Papenburg rechtsaf de Am Josefsheim in reed. Zij kwam hierbij ten val en raakte gewond. De bestuurder(ster) van de Tesla is doorgereden. De politie roept getuigen op zich te melden.

Haren

Vanmorgen is om negen uur aan de Krüssel in Haren een automobilist tegen de vangrail gereden. Hierdoor ontstond schade aan de berm en de vangrail. De veroorzaker is doorgereden en de politie is naar hem op zoek.

Meppen

Vanmorgen is om 7.20 uur op de Schullendamm in Meppen 52 jarige voetganger aangereden. De man stak plotseling de weg over. Een 25 jarige bestuurster van een Audi kon hem niet meer ontwijken. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een test wees 2.04 promille aan. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

Rhede

Op 9 november is tussen 10.00 en 10.35 uur op de parkeerplaats van de K & K supermarkt een geparkeerde zwarte Ford aangereden. De schade wordt op 250 euro geschat. De veroorzaker is onbekend.

Lathen

Zaterdagavond is om 23.35 uur aan de Kanalstraße in Lathen een VW bestelbus aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Papenburg

Om 17.50 uur gisteravond ontdekte een automobiliste dat er een persoon in het water langs het Mittelkanal in Papenburg lag. De 28 jarige man was vermoedelijk door gezondheidsproblemen met zijn fiets in de berm beland en vervolgens in het kanaal terechtgekomen. Agenten hebben het slachtoffer uit het water gehaald en gereanimeerd. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.