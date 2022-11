DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermiddag is om kwart over drie bij een ongeval voor de Meyer Werft een 63 jarige fietsster gewond geraakt. Zij werd door een 48 jarige automobilist over het hoofd gezien, die ter hoogte van Tor 5 van de Meyer Werft het terrein verliet om linksaf de Rheiderlandstraße op te rijden. De fietsster uit Hannover is met onder anderen een gebroken been opgenomen in het ziekenhuis.

Weener

Gisteravond kreeg de politie een melding van een spookrijder op de BAB 31 bij Weener. Een 19 jarige automobilist uit Weener had bij Dreieck Bunde de verkeerde afslag genomen. Hij bleef op de vluchtstrook rijden en is even later gestopt. De man werd door de politie gecontroleerd. Er bleek geen sprake van alcohol- of drugsgebruik te zijn. De auto, die kampte met motorproblemen, is afgesleept. Voor zover bekend is het verkeer niet in gevaar geweest.

Oberlangen

Gistermiddag belandde een 20 jarige bestuurder van een VW Golf om 13.00 uur door onbekende oorzaak in de berm langs de K147. Daar botste hij tegen een boom. De bestuurder kon de auto zelfstandig verlaten en raakte niet gewond. De auto werd afgesleept.