Koffieochtend met medewerking van Verslavingszorg Noord Nederland in MFA Zuides Sellingen

SELLINGEN – Op donderdag 8 december organiseert Welzijn Westerwolde in MFA Zuides een koffieochtend. Dit in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland. Het thema is: wat doet alcohol met je, waar kun je op letten en zou ik minder plezier hebben zonder?



Nathaly de Wind, preventiewerker van VNN, is te gast in het Dorpsplein in Sellingen om het met je te

hebben over de IkPas campagne. Deze campagne is in het leven geroepen om even een uitdaging met jezelf aan te gaan: gewoon eens een maand (Januari) geen alcohol drinken en kijken wat het met je doet.

Tijdens deze maand wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of geen alcohol te

drinken, zo doorbreek je vastgeroeste patronen en is alcohol drinken minder meer vanzelfsprekend.

Dit zijn trouwens niet de enige effecten van meedoen met IkPas. Veel deelnemers ervaren ook

lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32%

gewicht. Dat is altijd handig, na de decembermaand vol lekkernijen.

Lijkt het je wel wat om deze uitdaging met jezelf en anderen aan te gaan? Kom dan langs, en dan

geven ze meer informatie.

Ze zien je graag op donderdag 8 december van 10:00 tot 11:30 in het Dorpsplein van MFA de Zuides

aan de Korteweg 2d in Sellingen. De koffie en of thee is gratis deze ochtend en opgave is niet nodig.

Leuk nieuwtje, samen zullen ze het einde van IkPas feestelijk vieren. Daar vertellen ze je ook op

deze ochtend meer over.

