Organisatoren Lichtjesparade overweldigd door het groot aantal aanmeldingen, bezoekers en de creativiteit van de deelnemers

ONSTWEDDE – De Lichtjesparade in Onstwedde was gisteravond een groot succes.

“We zijn er eigenlijk nog een beetje stil van, lichtjesparade 2022! Overweldigd door het enorme aantal aanmeldingen en nog meer door het enthousiasme, de creativiteit en de grote hoeveelheid lichtjes. Wat was het een feestje, drommen mensen in het dorp die de moeite hebben genomen om te komen kijken naar de lichtjesparade! In één woord, geweldig!

We willen nogmaals alle deelnemers, begeleiders, vrijwilligers en toeschouwers bedanken voor het laten slagen van dit evenement. We hebben twee jaar moeten cancelen in verband met Covid en dit jaar was het lastminute nog even spannend of het weer roet in het eten zou gaan gooien, maar de weergoden waren ons gunstig gestemd. Wij gaan nog even nagenieten (en bijkomen) van deze fantastische avond. Wat zag iedereen er prachtig uit! Bedankt allemaal en tot volgend jaar bij de Santaride” aldus de organisatie op Facebook.

Onderstaande foto’s zijn ingezonden door Henk Pruim