December = maand van de oorbehoedsmiddelen bij Treant. KNO-artsen zetten de feiten en fabels over voorkomen van gehoorschade en tinnitus op een rij

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Harde muziek en harde knallen van vuurwerk: de kans is groot dat je gehoor het zwaar te verduren krijgt in december. Daarom vraagt Treant deze maand extra aandacht voor het voorkomen van gehoorbeschadiging. Onze Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) artsen zien het aantal (jonge) mensen met gehoorschade namelijk elk jaar stijgen! Omdat je gehoorschade eenvoudig kan voorkomen, zet Treant de feiten en fabels over gehoorschade en oorsuizen (ook wel tinnitus genoemd) op een rij.

Gehoorschade kun je al krijgen door 1 korte harde knal: FEIT!

Door alleen maar een kort, hard geluid, zoals een explosie, schot of een ander hard geluid kun je al gehoorschade krijgen. Harde geluiden zijn de grootste oorzaak van gehoorbeschadiging.

Gehoorverlies is niet altijd blijvend: FABEL!

Dit is niet waar. Als je gehoorschade hebt dat door hard geluid is veroorzaakt, dan wordt je gehoor niet meer beter. Door een hard geluid gaan de haarcellen in het slakkenhuis van je oor namelijk kapot. En wat kapot is, blijft helaas kapot.

De haarcellen geven geluid door aan de gehoorzenuw. De gehoorzenuw geeft dit signaal door aan de hersenen, zodat je kunt horen. Hoe groter de gehoorschade, hoe meer haarcellen er kapot zijn en hoe minder goed je hoort.

Van gehoorschade kun je oorsuizen (tinnitus) krijgen: FEIT!

Tinnitus is de verzamelnaam voor alle vormen van oorsuizen. Piepjes, fluittonen, een diepe brom of zelfs afwisselende toonhoogtes. De aandoening is bij iedereen anders. Tinnitus is een geluid dat alleen jij hoort. Soms is de tinnitus altijd aanwezig en beïnvloedt dit het hele leven van iemand: slapen, werken, studeren, concentreren etc.

Tinnitus is altijd te genezen: FABEL!

Een arts of chirurg kan vaak helaas weinig doen aan de oorzaak van tinnitus. De gehoorschade kun je niet herstellen. Heel soms is er een medische achterliggende oorzaak, die kan worden genezen. Heb je tinnitus en wil je hier meer over weten? Kijk dan op zie www.treant.nl/KNO of de stichting hoormij.

Ook jongeren kunnen tinnitus krijgen: FEIT!

Dat klopt. Als je vaak luistert naar harde muziek dan loop je een groot risico op tinnitus. Vaak verdwijnt de tinnitus in het begin weer na een tijdje. Zo kun je bijvoorbeeld na een concert een harde piep horen, maar snel daarna is de piep weer weg. Maar deze piep kan ook bij jongeren blijven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je te vaak harde muziek luistert of te vaak harde muziek hoort bij concerten of in de horeca.

Gehoorschade kun je makkelijk voorkomen met oorbehoedsmiddelen: FEIT!

Gehoorschade kun je eenvoudig voorkomen met oorbehoedsmiddelen, zoals goede oordoppen of oorkappen. Koptelefoons, met een kap over de hele oorschelp, zijn het minst snel schadelijk voor je gehoor. Let wel altijd op het volume! En ga je naar een concert? Draag dan oordopjes om je gehoor te beschermen, deze kun je bij audiciens ook op maat laten maken.

De KNO-artsen van Treant delen de hele maand december gratis oordoppen uit op de KNO-poli’s op de drie ziekenhuislocaties. ‘Dit doen we om iedereen alert te maken op het voorkomen van gehoorschade’, aldus KNO-arts Christina Fuller.

