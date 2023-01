Wild Romance tour 2023 in Java Veendam

VEENDAM – De exclusieve SHPRITSZ- tour “Wild Romance” doet zaterdag 27 mei 2023 Java in Veendam aan.

De legendarische band Wild Romance die Rock geschiedenis schreef en nog steeds schrijft, brengt een Hommage aan het meest iconische en spraakmakende Platina Album “SHPRITSZ” dat moeiteloos meer malen platina werd van Herman Brood & His Wild Romance. Wild Romance speelt dit sensationele album integraal live aangevuld met vele andere Herman Brood ‘TOP HITSZ ‘en natuurlijk hun hedendaagse hits Na hun fijne herinneringen aan het optreden tijdens “Let the Sixties Roll” in 2022, komen ze nu terug voor hun tour.

Ze spelen graag in onze provincie waar de band in 1976 is ontstaan wanneer Herman Brood Koos van Dijk ontmoette in café ’t Pleintje in Winschoten. Van het een kwam het ander en al snel was van Dijk de manager van Brood. De naam is ontleend aan de regel “and I lost my mind in a wild romance”, uit een song van de Amerikaanse jazz- en blueszanger Mose Allison.



Herman Brood en zijn Wild Romance groeiden uit tot rockstars zoals Nederland nog nooit had gekend, met albums als ‘Shpritsz’ en ‘Cha Cha’ en succesnummers ‘Saturday Night’, ‘Dope Sucks’, ‘Rock & Roll Junkie’ en ‘Never Be Clever’. Het was Sex, Drugs, Rock ‘n’ Roll en een hoop opwinding als Wild Romance op het podium stonden met Dany Lademacher, de door de wol geverfde gitarist uit België die even hard rockend als subtiel swingend uit de hoek kon komen en David Hollestelle die net zo venijnig kan riffen als hij eruit ziet…



Wel, anno 2023 heeft de Wild Romance the best there is aan boord:

Dany Lademacher – Gitaar & Vocal

David Hollestelle – Gitaar & Vocal

Otto Cooymans – Toetsen & Vocal

Jo De Roeck- Lead Vocal

Gee Carlsberg- Bas

Jan t ‘Hoen – Drums

Always Saturday Feel & Soul Night.

Deur open 20:00 uur



Klik HIER voor meer informatie

Tekst en foto’s ingezonden door Dirk Jan Brouwer