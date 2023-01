Damclub Winschoten – HDC Hoogeveen 3 12 – 4

WINSCHOTEN – Zaterdag 14 januari stond de 8e ronde van de Nationale damcompetitie op de damkalender.



In het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in de Molenstad ontving Damclub Winschoten, HDC Hoogeveen 3. Door overwinningen van Jan Starke, Janick Lanting, Albertus Kamps, Henk Prak en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Han Tuenter en Frederik Bos werd de einduitslag 12 – 4. Door dit resultaat consolideert Winschoten de 2e plaats, in de 2e klasse A, achter Strijt Sonder Spijt (SSS) Kampen.

Spanning in 2e klasse A

Met het ingaan van de laatste 3 ronden gaat het kampioenschap en de promotieplaats, in de 2e klasse A, tussen het kwartet damverenigingen SSS Kampen, Warffum 1, Hijken DTC 3 en Damclub Winschoten. Kampen heeft “op papier” een relatief makkelijk programma. Hijken DTC 3 ontmoet “uit” nog Warffum 1 en “thuis” tegen Winschoten. Winschoten daarentegen krijgt Warffum 1 nog op bezoek. De 9e ronde, op zaterdag 28 januari, vindt de eerste “topper” plaats tussen Warffum 1 – Hijken DTC 3 in “Het Hogeland College” in Warffum.

De 10e ronde Winschoten – Warffum 1 en de laatste ronde Hijken DTC 3 – Winschoten.

De kampioen promoveert overigens rechtstreeks naar de 1e klasse A en de nummer 2 speelt een promotiewedstrijd volgens een ingenieus systeem.

Uitslagen van zaterdag 14 januari 2023

Hijken DTC 3 – Warffum 2 14 – 2

Winschoten – HDC Hoogeveen 3 12 – 4

DCH Heerenveen 3 – HDC Hoogeveen 4 7 – 9

DCH Heerenveen 2 – Roden/Leek 2 12 – 4

SSS Kampen – BEGB Britsum 11 – 5

Warffum 1 – vrij

Stand 2e klasse A

Stijt Sonder Spijt (SSS) Kampen 7 – 12 76 bp Winschoten 7 – 12 70 bp Hijken Drents Tiental Combinatie 3 8 – 12 82 bp Warffum 1 7 – 10 70 bp Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 8 – 10 65 bp DCH Heerenveen 2 7 – 8 63 bp HDC Hoogeveen 3 7 – 6 52 bp HDC Hoogeveen 4 7 – 5 47 bp Roden/Leek 2 8 – 3 51 bp DCH Heerenveen 3 7 – 2 40 bp Warffum 1 7 – 1 24 bp

Gedetailleerde uitslag

Damclub Winschoten – HDC Hoogeveen 3

Geert Lubberink – Siebe Kortleven 2 – 0 Janick Lanting – Gerard Bruins 2 – 0 Henk Prak – Wilmer Oostindjer 2 – 0 Albertus Kamps – Charell Schuller 2 – 0 Johan Mulder – Bart Jan Kortleven 0 – 2 Frederik Bos – Nick Bolks 1 – 1 Han Tuenter – Josef Zhang 1 – 1 Jan Starke – Gert Kortleven 2 – 0

12 – 4

Wedstrijdverloop

HDC Hoogeveen was zaterdag 14 januari, met een invaller, afgereisd naar het Oldambt. Desondanks werd het een gelijk opgaande wedstrijd, tot Gert Kortleven een damzetje overzag tegen Jan Starke. Daarna liet teamleider Gerard Bruins een “kettingstelling” toe tegen Janick Lanting. Een onnauwkeurige voortzetting van Gerard had daarna een dam tot gevolg, 4 – 0. Daarna verzuimde Siebe Kortleven de “zetcontrole” toe te passen, hetgeen een dam opleverde voor Geert Lubberink, 6 – 0. In de analyse was de stand kansrijker voor Siebe. Han Tuenter hield vervolgens een puntendeling over in de partij tegen Josef Zhang, 7 – 1, die hiermee zijn eerste punt scoorde voor HDC. Deze riante voorsprong werd echter door de thuisclub niet meer uit handen gegeven, integendeel Damclub Winschoten demarreerde naar 11 – 1 door zeges van Henk Prak tegen Wilmer Oostindjer en Albertus Kamps tegen Charell Schuller. Daarna moest Johan Mulder de punten laten aan HDC topper Bart Jan Kortleven, 11 – 3. Ook hier had Johan een betere voortzetting kunnen realiseren. Tenslotte kwam Frederik Bos tot een puntendeling tegen Nick Bolks wat de eindstand bracht op 12 – 4. In de analyse had Frederik een kansrijke voortzetting gemist.

Programma 9e ronde op zaterdag 28 januari

Roden/Leek 2 – SSS Kampen

HDC Hoogeveen 4 – DCH Heerenveen 2

HDC Hoogeveen 3 – DCH Heerenveen 3

Warffum 2 – Winschoten

Warffum 1 – Hijken DTC 3

Ingezonden