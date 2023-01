Derde verdachte steekpartij Emmen aangehouden

EMMEN – Vanochtend heeft de politie een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke steekincident in Emmen zaterdagavond 14 januari.

Een 26-jarige vrouw uit Groningen is vorige week zaterdag rond 20:20 uur door een steekincident om het leven gekomen. Zij werkte bij jeugdzorginstelling Yorneo aan de Stationsstraat in Emmen, waar jongeren tussen 12 en 18 jaar wonen.

Aangekomen op de plek van het incident, troffen de hulpdiensten een zwaargewonde vrouw aan. Hulpverlening mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Twee verdachten aangehouden

De politie zocht in de directe omgeving naar mogelijke verdachten met ondersteuning van onder andere een politiehelikopter. Kort na het incident werd een 19- jarige man in Emmen aangehouden. Later op de avond is een 16-jarige jongen aangehouden in de gemeente Meppel. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij dit incident.

Derde verdachte

Vanochtend heeft de politie een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het incident. Hij zit vast en wordt verhoord. Nadere bijzonderheden zijn niet bekend gemaakt.