Personal Trainer winnaar Pop Stipendium 2023

GRONINGEN – Personal Trainer heeft vanmiddag tijdens Eurosonic Noorderslag het Pop Stipendium 2023 in ontvangst genomen. De winnaar van het Pop Stipendium ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro. De andere twee genomineerden, Naaz en Bnnyhunna, ontvangen allebei 1000 euro. Het is de bedoeling dat het geldbedrag wordt gebruikt om een volgende stap in hun muziekcarrière te zetten.

Juryrapport

Het nieuwe album Big Love Blanket van de Amsterdamse formatie Personal Trainer is geheel terecht met veel lof ontvangen. De band heeft zeven bandleden, die zo nu en dan wisselen, maar steeds meer een vaste bezetting lijkt te krijgen. Personal Trainer is geen speels muziekproject meer, maar heeft nu de contouren van een succesvolle, daadkrachtige indieband die ook internationaal hoge ogen kan gooien. Wat Personal Trainer uniek maakt is de vreugde, het speelplezier en hechte vriendschap die van de plaat en van het podium af spatten. De jury vindt Personal Trainer een grote belofte voor de toekomst en is benieuwd naar hun plannen. De jury bestond ook dit jaar weer uit Lisa de Jongh (TivoliVredenburg en commissielid Cultuurfonds Noord-Holland), Chris Moorman (Popronde), Joey Ruchtie (Oosterpoort en ESNS) en Maike Fleuren (Firma Fleuren en commissielid muziek bij het Cultuurfonds).



Personal Trainer

Personal Trainer begon als Willem Smit’s ultieme liefdesbrief aan de levendige scene waarin hij zelf aanmoddert. De scene waarbij hij een steeds wisselende groep bekende gezichten uit de Nederlandse en Britse gitaarmuziek het podium betrad. Ze zorgden voor een telkens onvoorspelbare energieke liveshow. Hun debuutplaat Big Love Blanket werd uitgebreid bejubeld in de Volkskrant en de NRC en kreeg internationaal succes bij onder andere de BBC. De band speelde op Down The Rabbit Hole, Best Kept Secret, Le Guess Who? en Noorderslag. Op 10 februari speelt Peronal Trainer in Paradiso in Amsterdam.



Aangemoedigd door het Pop Stipendium

Met het Pop Stipendium investeert het Cultuurfonds in poptalent. Drie artiesten of bands worden voorgedragen door een jury bestaande uit professionals uit de popsector. Deze prijs stimuleert een veelbelovende popartiest of band zich verder te ontwikkelen en een volgende stap in diens muziekcarrière te zetten. In 2022 was de band The Vices de winnaar van het Pop Stipendium. S10 won de prijs in 2021 en nam met het geldbedrag een demo op voor het nummer dat uiteindelijk meedeed met het Eurovisie Songfestival. In 2020 was Judy Blank de winnaar, in 2019 ontving Thomas Azier het stipendium en in januari 2018 ging het eerste Pop Stipendium naar Jacco Gardner.



Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs.

