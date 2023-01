Matangi speelt werken van Simeon ten Holt

WINSCHOTEN – Matangi speelt in twee verschillende programma’s werken van

Simeon ten Holt. Het is 100 jaar geleden dat de Bergense componist (overleden in 2012) is

geboren. In het kader van dit eeuwfeest staat in diverse Nederlandse concertzalen het werk van

Simeon ten Holt centraal. Zondag 5 maart is er een optreden in De Klinker.

In 2023 is het honderd jaar geleden dat Simeon ten Holt werd geboren. Hij componeerde zijn beroemdste werk ‘Canto Ostinato’ – letterlijk vertaald: hardnekkig lied – op zo’n manier dat elke vertolking een bijzonder karakter krijgt. Hij liet de uitvoeringsmogelijkheden vrij, waardoor de muzikale keuzes gemaakt worden tijdens de uitvoering, net als bij improviseren. De Matangi’s koersen door het stuk en staan voortdurend met elkaar in verbinding. Spanning en ontspanning creëren een verlangen dat zich ontlaat in diepe emotie.



Het Haagse Matangi is in vierentwintig jaar uitgegroeid tot een van de meest prominente en

veelzijdige ensembles in het Nederlandse muzieklandschap en op internationale podia. Wat de

musici bindt, is een tomeloze creatieve nieuwsgierigheid naar andere muziekstijlen, naar nog

onbekend repertoire en naar onverwachte samenwerkingen. Acteur/rocker Jim de Groot, die eerder

de real-life soap ‘100 jaar samen’ over Matangi maakte, gaat vanaf januari 2023 de Matangi’s weer

volgen in opmaat naar hun 25 jaar jubileum in 2024.



Het kwartet bracht in de afgelopen jaren ook een serie succesvolle CD’s uit. Hun album Outcast uit

2022, een ode aan drie muzikale dwarsliggers zoals Valentin Silvestrov, is genomineerd voor de

prestigieuze International Classical Music Awards 2023 (ICMA).

Het Matangi Quartet wordt gevormd door:

Maria-Paula Majoor – viool

Karsten Kleijer – altviool

Arno van der Vuurst – cello

Afwisselend Sedna Heitzman, Dmitry Ivanov, Arthur Rusanovsky – viool