Peter Stadens exposeert in gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – In het gemeentehuis in Sellingen zijn nieuwe exposities. In het eerste kwartaal van 2023 exposeren Geert Drenth en Peter Stadens.

In het gemeentehuis hangen dit kwartaal de schilderwerken van Peter Stadens uit Ter Apel. De in Stadskanaal geboren kunstenaar is altijd al creatief bezig geweest. Hij werkte hobby- maar ook beroepsmatig met hout, en ging zich op latere leeftijd richten op de schilderkunst. De schilderlessen volgde hij bij Monique Blaak.

Peter begon met realistisch schilderen, maar tegenwoordig gaat hij de kant op van het surrealisme. Maar niet zo surrealistisch als Carel Willinck. Eén van zijn grote voorbeelden. Peter noemt zijn schilderijen ‘realplus’. Realistisch, met een verhaal. En iedereen mag zelf het verhaal gaan ontdekken. Dit kan tot eind maart in het gemeentehuis!

Memorabilia. Oftewel: voorwerpen die aan vroeger doen denken. En niet zomaar aan vroeger, maar aan het Sellingen van ‘vroeger’. Daarvan heeft Geert Drenth drie vitrines vol staan. Van Sellingse asbak tot vingerhoed, je kunt het zo gek niet bedenken of Geert heeft het.

Maar ‘Sellingse herinneringen’ zijn niet Geerts enige verzameling. De verzamelaar uit – hoe kan het ook anders – Sellingen heeft maar liefst 216 verzamelingen in zijn kelder en kluis. ‘Speelkaarten’ en ‘afbeeldingen van bankbiljetten’ vormen de grootste. Een selectie van Geerts Sellingse objecten is vanaf nu tot eind maart te zien in de vitrines van het gemeentehuis. Klik HIER voor onze reportage.

Foto’s: Johannes Velthuis