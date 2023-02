Oldambt onderzoekt nieuwe kleine locatie voor opvang Oekraïners in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – De gemeente Oldambt gaat op 8 februari in gesprek met omwonenden en andere direct betrokkenen over mogelijk kleine opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarbij gaat het om de Molenstraat 5 in Bad Nieuweschans. Het college onderzoekt of de locatie geschikt is voor opvang en wil met omwonenden in gesprek, voordat ze een definitief besluit neemt.

Wethouder Ger klein zegt daarover: “We hebben als gemeente steeds gezegd verder te kijken naar geschikte opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Want dat is nog steeds nodig.”



In onderzoek

De locatie aan de Molenstraat 5 in Bad Nieuweschans is in onderzoek. Dat betekent dat de eigenaar de locatie aan de gemeente wil verhuren voor opvang van Oekraïners. De gemeente Oldambt zet nu een aantal stappen om te kijken of de locatie ook op een goede manier in te zetten is. Daarbij kijken ze bijvoorbeeld naar de vergunning, met wie er zaken gedaan wordt en of basisvoorzieningen als school, supermarkt en zorg bereikbaar en beschikbaar zijn.



In gesprek

Terwijl dat onderzoek loopt, wil Oldambt graag met in gesprek met omwonenden en direct betrokkenen. Dit gesprek kan gaan over uw vragen en/of zorgen en mogelijke bijbehorende oplossingen of uw ideeën over hoe u kunt bijdragen aan een goede opvang van de vluchtelingen. Zij zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 8 februari. Heeft u geen brief ontvangen? En wilt u wel komen? Neem dan contact op met de gemeente via info@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer of bel met telefoonnummer (0597) 48 20 00.

Ingezonden