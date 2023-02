Bijeenkomst ondernemers en politiek bij Makeport Mercurius

STADSKANAAL – Vanmiddag was bij Makeport Mercurius in Stadskanaal, op initiatief van CDA-Stadskanaal, een meeting tussen ondernemers uit de regio Stadskanaal en enkele politici.

Hubmanager Maarten van der Vlist verwelkomde zijn gasten en vertelde enthousiast over de ontwikkeling op het oude Philips-terrein. Docent Jeroen Wever van Noorderpoort presenteerde de mooie samenwerking tussen het onderwijs, de overheid en Makeport.

Vervolgens verzorgde Melle Mulder een bevlogen presentatie over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Nedersaksenlijn. Geïnteresseerde toehoorders waren Agnes Mulder en Pieter Heerma namens CDA-fractie in de Tweede Kamer. Het CDA heeft zich uitgesproken vóór de Nedersaksenlijn en ziet de kansen die dit biedt voor de regio Stadskanaal-Musselkanaal-Nieuw Buinen.

Tot slot een bewogen verhaal van Ben Timmermans, directeur Avitec en één van de initiatiefnemers van Makeport. Robert de Wit, aanwezig vanuit Provinciale Staten, reageerde positief op alle plannen en zei zich te willen inzetten voor deze regio.

Een nuttige bijeenkomst, waar veel informatie is gedeeld en zowel de politiek als de ondernemers mee verder kunnen. Of zoals één van de sprekers zei: “geen Calimero gedrag, maar trots zijn op wie we zijn en wat we hier kunnen!”

Tekst: Fré Haan

Foto’s: Jan Bossen