D66 Provincie Groningen: Kinderhartcentrum blijft terecht in Groningen

GRONINGEN – Na een lange periode van onzekerheid heeft minister Kuipers (D66) de knoop doorgehakt. Groningen en Rotterdam worden de twee ziekenhuizen waar de kinderhartchirurgie blijft. Die duidelijkheid is belangrijk voor patiënten en professionals. Dat de keuze op Groningen is gevallen is wat D66 Groningen betreft niet meer dan logisch.

‘Het Noorden heeft laten zien hoe belangrijk het kinderhart centrum voor de regio is’ zegt Paula Benjamins (statenlid D66) Niet alleen voor de acute zorg voor patiënten uit heel Noord Nederland maar ook voor de werkgelegenheid in dit gebied.

Ruim 20 jaar discussieerden de ziekenhuizen over de locaties voor de kinderhartchirurgie maar kwamen hier niet uit. Na een overhaast besluit van voormalig minister de Jonge

(CDA) stelde minister Kuipers een nieuw onderzoek in voor een heroverweging uitgevoerd door de Nederlandse Zorg Autoriteit

De motie in de Tweede Kamer van partijgenoot Wieke Paulusma zorgde ervoor dat de NZA ook het regionale belang moest meenemen in dit onderzoek. En juist dit regionale belang blijkt zwaar te wegen in de definitieve keuze voor Groningen.

We zijn heel blij met de keuze van minister Kuipers, vooral voor patiënten want die verdienden duidelijkheid. ‘Het Noorden zal zich van zijn beste kant laten zien’ aldus Benjamins. ‘Voor de patiëntjes die nu komen maar ook hun ouders of verzorgers. Er gaat tenslotte niets boven Groningen!.’

Ingezonden