Brandweer krijgt nieuwe brandweerpakken

FINSTERWOLDE, GRONINGEN – De brandweermensen van de 39 kazernes in Stad en Ommeland krijgen nieuwe uitruktenues. Roelf Knoop, commandant Brandweer Groningen, overhandigde gisteren de eerste nieuwe uitruktenues aan de brandweermensen in Finsterwolde.

Veilig en verantwoord

Bij de keuze voor een nieuw tenue gaat het in de eerste plaats om de veiligheid van onze mensen. Zij moeten onder alle omstandigheden veilig en verantwoord hun belangrijke, levensreddende werk kunnen doen. De huidige zwarte uitruktenues zijn aan vervanging toe. Het is dus tijd voor een nieuw tweede uitruktenue.

De veiligheid van onze brandweermensen heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor de nieuwe uitruktenues. Onze brandweermensen zijn vanaf het begin van de aanbesteding betrokken geweest bij de keuze voor de nieuwe uitruktenues. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en weten precies wat bijdraagt aan een goed draagcomfort. Daarnaast moet het pak goed zitten en beschermen tegen warmte, kou en regen.

Innovatieve aanpak

In totaal hebben twaalf dragers de pakken van drie leveranciers getest. Alle drie de tenues voldeden in eerste instantie aan alle wettelijke eisen qua opbouw van de lagen, stofcombinatie en striping. Maar tijdens de eerste draagtesten bleek dat er sprake was van warmtedoorslag op de striping. Tijdens de test in het stookgebouw kwamen de testers daardoor zelfs eerder naar buiten met rode plekken op de huid. Doordat alle drie de pakken niet door deze belangrijke test kwamen, is besloten om de aanbesteding opnieuw te doen.

Voor de nieuwe aanbesteding zijn vervolgens drie leveranciers uitgenodigd om met een innovatieve aanpak te komen. Opnieuw zijn alle pakken getest door onze eigen ervaringsdeskundigen op draagcomfort, veiligheid, warmte en kou. Daaruit is het veiligste en meest comfortabele uitruktenue gekozen. Het gekozen tenue wijkt uiteindelijk met name door de rode kleur af van de landelijke huisstijl van de brandweer. Het belangrijkste is dat het pak aan alle eisen voldoet op het gebied van veiligheid en draagcomfort.

840 nieuwe brandweerkpakken

Om het draagcomfort te verhogen hebben alle dragers de keuze uit een broekjascombinatie of een overall. In totaal zijn er 840 nieuwe brandweerpakken besteld. De komende maanden worden de tenues geleverd aan de 37 kazernes in de regio en de 2 kazernes in de stad Groningen, die worden bemand door beroepsbrandweermensen.

Op elk moment van de dag of nacht kunnen de inwoners van de provincie Groningen binnen enkele minuten rekenen op een rode auto voor de deur met parate, goed opgeleide brandweermensen – waarvan het overgrote deel actief is als vrijwilliger. De brandweer is de enige organisatie die in korte tijd, 24 uur per dag, georganiseerd veel mensen op de been kan brengen. Daarmee vormt de brandweer een basisinfrastructuur voor veiligheid.

Bron: Brandweer Groningen