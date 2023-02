Potgrondverkoopactie V.V. Westerwolde vestigt andermaal nieuw record

VLAGTWEDDE – Vanmorgen vond de elfde potgrondactie in successie van de v.v. Westerwolde plaats.

Onder ideale weersomstandigheden – zij het aanvankelijk enigszins aan de frisse kant – gingen er deze ochtend uiteindelijk 28 personen met auto’s, karren en busjes op stap door Vlagtwedde en directe omgeving om te proberen ook nu weer zoveel mogelijk potgrond aan de man te brengen. En dat dit weer is gelukt bleek tegen de klok van 13.00 uur. Alle bestelde potgrond was op dat moment namelijk verkocht en dit betekende dat iets meer dan 1500 zakken van 20 liter hun bestemming hadden gevonden, iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Door de penningmeester kan nu de nettowinst worden bepaald en kan daarna een behoorlijk deel van de opbrengst ten goede van de jeugdafdeling van de vereniging worden gebracht. Uiteraard wil de activiteitencommissie van de vereniging iedereen die potgrond heeft afgenomen daarvoor hartelijk bedanken. En Welkoop hartelijk dank voor het mogelijk maken van deze potgrondactie.

Het kan zijn dat de verkopers deze ochtend niet bij u aan de deur zijn geweest. Dat kan twee oorzaken hebben. In de eerste plaats dat aan het eind van de actie de door de commissie bestelde potgrond dus uitverkocht was, maar ook het feit dat de organisatie vlak voor begin van de verkoop te maken kreeg met een plotseling onderbezetting qua vervoer en medewerkers. Hierdoor konden bepaalde routes niet volledig worden gereden. Onze excuses daarvoor. Mocht u toch nog potgrond thuis afgeleverd willen hebben, dan gaat de organisatie alles in het werk stellen dit alsnog te regelen.

Tot slot wil de commissie haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die deze ochtend hun beste beentje weer hebben voorgezet voor de vereniging. Met name ook die vrijwilligers die tot op dit moment weinig tot geen binding met de vereniging hadden. Het motto van de activiteitencommissie is dan na deze succesvolle ochtend ook heel simpel: “Op naar de potgrondverkoopactie 2024 !”

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing en HJ Pleiter