Fijne overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs: een steuntje in de rug

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 7 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE WINTERSE BUIEN | KANS OP GLADHEID

Een vrij grote depressie trekt via Denemarken naar Zweden richting het oosten. Wij hebben daar een wisselend bewolkt weerbeeld van met regelmatig opklaringen en dus wat zon, maar af en toe ook een winterse bui. Daarbij is kans op sneeuw, maar ook op hagel en een regenbui kan ook, want de temperatuur is meestal een graad of 3. Het maximum is ongeveer +5 graden, in een bui zakt het terug tot +1. De wind is zwak tot matig uit het westen.

Vanavond en vannacht is er heel weinig wind en de temperatuur daalt tot rond -1. Vanavond is er kans op een enkele sneeuwbui en vannacht is er rijpvorming en ook daardoor kan het glad worden op de weg. Maar morgen is het droog met af en toe een flets zonnetje, maximum dan opnieuw rond 5 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.

Donderdag is ook nog rustig en droog met een beetje zon en ’s nachts lichte vorst, maar vrijdag gaat het harder waaien en dan gaat het ook regenen, bij middagtemperatuur rond 8 graden. In het komende weekend is de zaterdag droger met wat zon, zondag valt er opnieuw regen.