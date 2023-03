Wethouder Carine Bloemhoff reikt Social Return-award uit aan Atalian Schoonmaakbedrijf

GRONINGEN – Met de Social Return Award bedankt wethouder Carine Bloemhoff schoonmaakbedrijf Atalian voor de manier waarop invulling is gegeven aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Atalian is erg goed met deze doelgroep en pakt de begeleiding heel professioneel op.

Wethouder Carine Bloemhoff: ‘We willen met deze award Atalian bedanken voor goed werkgeverschap. Het is erg belangrijk om bedrijven in onze gemeente te hebben die ruimte creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn erg tevreden met deze samenwerking en hopen dat dit nog lange tijd blijft bestaan’.

Kwetsbare mensen helpen

Sociaal werkgeverschap wordt steeds belangrijker. Atalian pakt dit heel professioneel en goed op. Ze hebben een interne jobcoach en nemen ruim de tijd voor het inwerktraject. Vanwege deze aanpak blijft Atalian verantwoordelijk voor de schoonmaak bij Noorderpoort.

Harm Visser van Atalian: ‘We hebben een unieke samenwerking met onder andere het Noorderpoort. We zijn blij dat zij ruimte creëren voor onze medewerkers om overdag te kunnen werken in combinatie met inclusiviteit. Dit maakt dat wij met 80% van de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen zijn bij het Noorderpoort. Zelfs met een grote onderwijsinstelling kan je inclusiviteit tot een succes maken’.

Toekomstperspectief bieden

De Social Return award is ontstaan om opdrachtnemers van de gemeente te waarderen voor de manier waarop ze de Social Return On Investment verplichting invullen. Door Social Return mee te nemen in het aanbestedingsproces creëren we extra baankansen voor mensen die normaliter minder snel aangenomen worden. In het inkoopbeleid van gemeente Groningen is Social Return een eis voor bedrijven of organisaties die willen aanbesteden.

Samenwerking met diverse partijen

De uitreiking van de Social Return Award is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de Noorderpoort en Werk in Zicht. Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en Sociale Werkvoorziening in Groningen en Noord-Drenthe. We werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.

Ingezonden door Jan Wiersema, Communicatieadviseur Werk in Zicht en RMT