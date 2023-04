Brommers Kiek’n tijdens het TT Festival

ASSEN – Op zaterdag 24 juni kunnen bezoekers van het TT Festival ‘Brommers Kiek’n. Op de Jan Fabriciusstraat wordt in de Action on Wheels Arena een officiële brommer sprintwedstrijd georganiseerd door de NSSC (Nederlandse Scooter Sprint Competitie). De brommers sprinten tegen elkaar in vier kwalificatierondes. Rond middernacht vinden de finales plaats.



Met draaiende motoren wachten de deelnemers op het startsein om vervolgens met hoge snelheid richting de finish te sprinten. De snelste brommers finishen met 100 km/u. Tussen de Rolderstraat en de Kloekhorststraat wordt een 100 meter lange sprintbaan gecreëerd. Het publiek kan vanaf 19.00 uur achter dranghekken, betonblokken en strobalen kijken naar vier kwalificatierondes. In verschillende klassen strijden de deelnemers om een finaleplaats. De beste sprinters nemen rond middernacht deel aan de finale. ‘Brommers Kiek’n’ is een nieuw onderdeel van het TT Festival. “Wij waren op zoek naar bijzonder motorvermaak. Iets wat het publiek tijdens het TT Festival nog niet eerder heeft gezien. Door het TT Circuit werden wij getipt om eens met de NSSC te gaan praten. En dat bleek een schot in de roos! Met veel enthousiasme hebben we samen het programma uitgewerkt. Hiermee voegen we nog meer ronkende motoren en geur van brandend rubber toe aan het festival.” aldus Jan Gerbrand Krol (directeur Stichting TT Week Assen).



Publiek kan niet alleen genieten van de sprintwedstrijd, maar ook letterlijk naar brommers kiek’n. Op de Javastraat en in de Rolderstraat wordt een rennerskwartier ingericht. In het rennerskwartier sleutelen de deelnemers aan de brommers, krijgen de brommers een laatste poetsbeurt en kan het publiek met de deelnemers in gesprek.



De brommer sprint kent een vaste groep ervaren deelnemers. Jaarlijks worden door de NSSC landelijk 6 wedstrijden georganiseerd. De brommers moeten aan specifieke technische eisen voldoen om deel te kunnen nemen. Voorafgaande aan de wedstrijd worden de brommers gekeurd door de NSSC. Johan van Schie (voorzitter NSSC): ‘Dit is de eerste keer dat we een wedstrijd op een festival organiseren. De wedstrijden zijn normaal overdag en nu ’s avonds. Dat is nieuw voor de deelnemers. En ook het aantal toeschouwers zal aanzienlijk meer zijn dan bij onze andere wedstrijden. Zowel voor de deelnemers als voor de NSSC een unieke kans. We krijgen hiermee de mogelijkheid om onze sport aan een groter publiek te laten zien.’



Naast ‘Brommers Kiek’n’ is er nog veel meer motorvermaak in de Action on Wheels Arena. Tussen de kwalificatierondes door zullen stuntrijders Johnny Do uit België en Martijn Brink uit Assen (Perfectfreestyle) het publiek trakteren op spectaculaire motorstunts. Op vrijdag 23 juni worden de stuntrijders vergezeld door meerdere Supermotard coureurs en kan het publiek kijken naar motortrial van onder andere Nederlands kampioen Luc Branten.

Ingezonden door TT Festival