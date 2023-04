Band Ivangh and the Nigthcats speelt in dorpshuis “De Voortgang” te Wedde

WEDDE – Op 15 april speelt de band Ivangh and the Nigthcats in dorpshuis “De Voortgang” te Wedde. Aanvang 20.00 uur.

Trio Ivangh and the Nigthcats is geformeerd rond frontman Harald Ivangh, een blues- en rock&roll-man van het eerste uur. Hij speelt samen met een ijzersterke ritmesectie, bestaande uit bassist John Kalkman en drummer Eerde Kalsbeek. Het trio speelt nummers van onder andere Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrik en Gary Moore, maar ook van Nederlandse rockhelden als Herman Brood, Vitesse en Power Play.



Gitarist en zanger Harald Ivangh ontwikkelde al op zeer jonge leeftijd een passie voor de gitaar. Al op 15-jarige leeftijd nam hij de rol in van de charismatische frontman van de best veel spelende schoolband. Na de middelbare school nam Ivangh letterlijk zijn gitaar onder de arm en ging op wereldreis. Zo speelde hij in hotels aan de Zuid-Afrikaanse kust, voor zeer verbaasde Bedoeïenen in Egypte en in Israël. Overal waar men hem maar wilde horen en zien. Na terugkomst in Nederland speelde hij in onder andere een Thin Lizzy Tribute en een Blondie Tribute, maar bracht hij ook eigen nummers ten tonele.



Bassist John Kalkman is een selfmade muzikant, die opgegroeid is met de muziek van Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter en Jimi Hendriks. Kalkman heeft als motto ‘if you don’t feel i, don’t play it’ en dat kwam van pas toen hij naar Den Haag verhuisde, waar hij in bands speelde als de JP Rena Band en Edge of Sanity.



Drummer Eerde Kalsbeek speelde al op jonge leeftijd in verschillende rock, big- en bluesbands, waaronder The Tim Marshal Band, Original Sin en de Bluesbreakers. Ook verzorgde hij vele gastoptredens in zowel binnen- als buitenland. Deze ervaringen deelde hij met onder andere Doktors Orders, Railway, Kirsten Thien (New York), Diedra Hurdle – Riff (The Alabama Blues Queen) en Bex Marshall (United Kingdom). Ook stond hij in het voorprogramma van onder andere Julian Sas, Janis Joplin’s Original Band, Bigbrother and the Holding Company en Otis Redding lll.

