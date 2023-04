Streekhistorisch Centrum organiseert een open podium in de bibliotheek

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 5 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MORGEN MEER BEWOLKING | NOG 1 KEER NACHTVORST

Na een erg koude nacht met minimumtemperaturen rond -4 wordt het vanmidag ca. 10 graden. Daarbij is het een overwegend zonnige dag met wat sluierbewolking en een zwak windje uit het oosten tot zuidoosten.

Nu zal er morgen wel meer bewolking komen en morgenavond gaat het ook af en toe regenen, maar voor die tijd is het vannacht nog vrij helder en koud, met een minimumtemperatuur rond -2 en aan de grond temperaturen tot -5. Er is morgenochtend nog een beetje zon, ’s middags wordt het bewolkt met 11 of 12 graden en dan is er een matige zuidenwind.

Dit regenfrontje van morgenavond komt vrijdagnacht daarna stil te liggen boven Nederland. Wij krijgen daar misschien nog wat motregen van, maar vrijdag lijkt alweer een droge dag te worden met een zwakke oostenwind. De maximumtemperatuur is dan een graad of 11, maar de minimumtemperatuur is vrijdag een stuk hoger met 4 tot 6 graden boven nul. In het weekend verandert dat maar weinig en zaterdag is er vrij veel zon, zondag is er kans op een buitje.

Dus er komt de komende dagen iets minder zon maar veel veranderingen zijn er niet, ook niet begin volgende week trouwens.