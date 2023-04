Wandel met ons Mee was in Scheemda en Heiligerlee

SCHEEMDA, HEILIGERLEE – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Scheemda, Heiligerlee en het Midwolder bos. Hieronder het verslag ingezonden door Greetje Dümmer.

WandelmetonsMee sportieve wandelgroep deze keer vanuit Scheemda (Scheemde), Stationsstraat 85, 9679 EC Scheemda.

Eén van onze mede wandelaars had daar een prachtige route bedacht voor de groep.

De route: We waren gestart bij het station in Scheemda en vandaar uit gingen we onder meer via een klein stukje bos nabij station liepen we naar het Winschoterdiep (Graaf Adolfbrug), toen we die hadden overgestoken gingen we richting Midwolderbos, maar toen we bij oude steenfabriek de Toekomst, wat nu een evenementenlocatie is, afgelopen maand was daar nog Grasnapolsky festival, hadden we een vraag voor één van onze medewandelaars, kunnen we er ook omheen lopen, ja dat is mogelijk wanneer het hek open staat, aan de achterkant gingen we over de hoogste berg van Scheemda, toen richting Midwolderbos, waar we in de verte de Konikpaarden ook nog zagen, daarna richting Heiligerlee, liepen we nog stukje over de Groningse Stuwwallen De Hoogte, Slag bij Heiligerlee, daarna terug naar station in Scheemda, het was een schitterende route, het weer, daar kunnen we kort over zijn, het was een frisse, zonnige start bij een temperatuur van ongeveer 1 graad boven nul, maar eenmaal uit de wind en in de zon was het prima vertoeven.

Informatie over deze prachtige route:

Scheemda: Er bestaat geen eenduidige verklaring voor de naam.[5] Vroeger dacht men wel aan een betekenis ‘heemsteden van Eexta’. Een alternatieve verklaring gaat uit van de hypothetische vorm *schem-mede ‘hooiland bij de vonder’ of van *schem-ithi ‘bij de vonders’, uit het Westfaalse en Oost-Nederlandse woord schêm ‘vonder’. Een derde mogelijkheid is de hypothetische vorm *schem-widu ‘bos bij de vonder’ als parallel met de plaatsnamen Ulsda en Bunde.

Schemde is tevens de naam van een buurtschap bij Steinfeld in Oldenburg.

De Toekomst (strokartonfabriek): Het fabriekscomplex werd opgericht door de Stichting Coöperatieve Strokartonfabriek en bestond eigenlijk uit twee afzonderlijke fabrieken: “De Toekomst I”, gebouwd in 1900 en “De Toekomst II”, gebouwd in 1908, beide van de hand van architect Pieter Geert Cremer uit Nieuwolda. De aandelen van de coöperatie waren in handen van landbouwers uit de omliggende dorpen, die hier hun stro tot strokarton lieten verwerken. Vanwege internationale concurrentie en stijgende personeelslasten kon de fabriek het uiteindelijk niet meer bolwerken. De productie van strokarton werd in 1968 gestaakt.

Heiligerlee (Gronings Kloosterholt): Het klooster van Heiligerlee werd volgens een kloosterkroniek gesticht in 1231 te Asterle tussen de dorpen Winsewida (vermoedelijk Sint-Vitusholt) en Westerle ‘in een eenzaam, waarlijk onbegaanbaar dor land waar geen mens kwam en geen man woonde’. De naam Asterle of Asterlo (1289) betekent ‘Oosterlee’. In 1391 wordt gesproken van Hilligen Lee en Heliger Lee, in 1428 over de conventuales (kloosterbroeders) to der Lee, omstreeks 1498 van dat Clooster to Hilligerlee, omstreeks 1580 Hilgerlohe.

Slag bij Heiligerlee: Heiligerlee is echter vooral bekend geworden als de plaats waar in 1568, in het eerste jaar van de Nederlandse opstand, een veldslag plaatsvond tussen Nederlanders en Spanjaarden. Het was niet de eerste slag die hier werd uitgevochten, maar het is vooral deze slag die in Nederland bekend is als de slag bij Heiligerlee. Een leger onder leiding van Lodewijk en Adolf van Nassau had getracht een aanval te doen op de stad Groningen, maar ver voor het beleg kon plaatsvinden moesten ze zich terugtrekken. Achterna gezeten door Spaanse troepen kwam het uiteindelijk eerst bij Heiligerlee, waar bij drie garsten een Staatse hinderlaag was gelegd, tot een treffen. Het staatse legertje van enkele honderden militairen versloeg tijdens de slag een katholiek-Spaans leger van 1700 militairen, maar politiek werd er geen munt uit geslagen. Graaf Adolf sneuvelde in de slag, evenals Jan van Ligne (ca. 1525-1568), Graaf van Aremberg. Aremberg was behalve stadhouder van onder meer Groningen ook heer van Wedde en Westerwolde. Het leger van Lodewijk en Adolf van Nassau bestond voornamelijk uit eigen Duitse troepen en huurlingen. Een belangrijke rol speelden de Waalse huurlingen, die als scherpschutters de Spaanse troepen in de hinderlaag onder vuur namen. De exacte plaats van de slag is niet bekend, maar ten zuiden van het huidige Heiligerlee ligt een plaats met de naam Tranendal.

Wil je ook mee op woensdagmorgen? Afstanden tussen ± 12 – ± 15 km.

Stuur dan een mail naar onderstaande mailadres.

Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling.

Voor de foto’s klik op deze link

Organisatie: WandelMetOnsMee

Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid

Ingezonden