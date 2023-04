Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Alteveer

ALTEVEER – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling in de omgeving van Alteveer. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 5 april was het startpunt van de wandeling van WandelenWerkt in De Drijscheer in Alteveer. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf weer hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. En ook deze ochtend waren er weer de bekende drie afstanden.

De Drijscheer ontleent zijn naam aan een driescharige ploeg. Deze drie ploegscharen zijn ook zichtbaar in het logo van de Drijscheer. Ze symboliseren de drie disciplines die aanwezig zijn binnen dit gebouw, de school, de sporthal en het dorpshuis.

Voor de Drijscheer ligt een enorme zwerfkei van ruim 30 ton. Deze is hier vlakbij opgegraven, bij de aanleg van een tweede speelveld voor de voetbalclub. Er gaan diverse jaartallen en data rond over het wanneer de kei hier is neergelegd. Feit is dat op 10 juli 1980 onze jongste dochter is geboren. Toen ik naar de pastorie ging om melding te doen van dit heugelijk feit, stond er op de toenmalige Grootstukkerweg, nu Keiweg, een enorme kraan die een grote kei van een dieplader pakte om deze op zijn huidige plek neer te leggen.

De Drijscheer is gebouwd op ongeveer het hoogste punt van wat toen Tange-Alteveer heette, de Höchte. De basisschool draagt nog deze naam. Dergelijke ruggen in het landschap worden ook wel een Morene genoemd. Nu stond er in het verleden hier vlakbij ook een huishoudschool op de zandrug, en deze droeg de naam “Moraine”. Zou het mogelijk zijn dat dit het Grunnegs is voor Morene?

De wandeling ging door het Tanger veld richting Onstwedde. En zo langs de Es weer richting Tange. Hierbij werd ook nog een bezoek gebracht aan het atelier van kunstschilder Geert Schreuder. Geert vertelde de bezoekers over de onderwerpen die hij zoal vastlegt en ook over de verschillende technieken die hij hierbij gebruikt. Er was volop tijd om het werk in het atelier te bewonderen.

Daarna ging de wandeling langs wijk 25 richting Dwarsstukken, langs de plek waar nog een laatste stuk hoogveen te zien is. Via Dwarstukken, waar de wijk die hier langs loopt ook wel wijk 50 wordt genoemd, ging het via de Höchterweg weer richting De Drijscheer. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Weer een prachtige wandeling met werkelijk schitterend wandelweer.

Ingezonden door Jan Bossen