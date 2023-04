GameOn! EasyToys wil teams laten stralen op het sportveld

VEENDAM – Na het professionele voetbal, curling en wielrennen gaat e-commercebedrijf EasyToys ook de amateurs sponsoren. Dit voorjaar kunnen sporters zich opgeven voor de EasyToys GameOn! Sponsorcontest. Deelnemers maken kans op een volledig sponsorpakket afgestemd op hun team en sport.

Sportminnend Nederland kent webshop EasyToys al als hoofdsponsor van voetbalclub FC Emmen. Omdat EasyToys veel sponsoraanvragen krijgt vanuit verschillende hoeken, heeft de eroticagigant een wedstrijd bedacht om iets te betekenen voor alle sporten op alle niveaus. “Sportverenigingen hebben het niet makkelijk in deze tijd, net als het bedrijfsleven. Voor sommige teams is het nu lastiger om sponsoren te vinden, daardoor spelen ze soms lang in oude shirtjes”, aldus Eric Idema.

De oprichter en CEO van EQOM Group, het moederbedrijf van EasyToys, legt uit dat de webshop er voor iedereen wil zijn. De actie is dan ook niet alleen bedoeld is om de naam EasyToys op de Nederlandse sportvelden te zien. Idema: “In deze tijden is dit een leuke manier om teams te ondersteunen en ze ook nog eens samen extra plezier te laten hebben.”

Inschrijving, stemronde, finaledag

Sporters van 18 jaar en ouder kunnen zich vanaf 12 april aanmelden bij de Europese marktleider in erotica voor een unieke sponsordeal. Of het nu een voetbalelftal is, een korfbalteam of een individuele judoka, iedereen die een sport beoefent mag zich opgeven.

12 april – 7 mei Mogelijkheid tot inschrijving GameOn!

8 – 28 mei Periode voor deelnemers om stemmen te verzamelen

2 juni Bekendmaking finalisten GameOn!

17 juni Finaledag GameOn!

GameOn! in de Grande Finale

Na de inschrijfperiode is het GameOn! voor de deelnemers: tijd om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Dit kan via de website van EasyToys. De vijf deelnemers die het meeste stemmen ophalen in hun provincie bemachtigen een plek in de finale. Naast de twaalf Nederlandse provincies wordt ook Vlaanderen vertegenwoordigd. Op de dag van de Grande Finale strijden er dus 65 teams/sporters voor de hoofdprijs. Deze finale vindt plaats op 17 juni in de Oude Meerdijk, het stadion van FC Emmen. Buiten de hoofdprijs, zijn er ook een tweede en derde prijs te verdienen.

Ballerina tegen rugbyspelers

Om de strijd zo eerlijk mogelijk te houden, denk bijvoorbeeld aan een rugbyteam tegen een ballerina, zal de finaledag niet alleen bestaan uit sportonderdelen. Naast verschillende sportieve spellen zoals een XXL stormbaan en bierpul-schuiven, zijn er ook pikante quizvragen, het ‘natte billenspel’ en nog veel meer gekkigheid.

De hoofdprijs bestaat uit een compleet sponsorpakket, afgestemd op de winnende sport en het winnende team. Idema: “De winnaars krijgen echt een prijs waar ze nog lange tijd iets aan hebben. Het gaat niet zo zijn dat een winnend team alle wedstrijden in het roze wordt gestoken. Naast sponsoring worden, samen met partner Deventrade, alle winnaars van nieuwe tenues en volledige uitrustingen voorzien.”

Teams en sporters die mee willen doen kunnen zich aanmelden via de link www.easytoys.nl/gameon.

Ingezonden