Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 15 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN WAT REGEN | VOLGENDE WEEK ZON EN WARMER

Een grote wolkenzone vanuit Duitsland is bij ons gekomen en het is tot aan de avond dan ook bewolkt en grijs, en er zal af en toe wat regen gaan vallen. Daarbij komt vanmiddag ook een matige noordenwind en daarmee wordt het zeker geen warme dag: de maximumtemperatuur ligt rond de 10 graden.

Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog met enkele opklaringen, minimum rond 6 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en dat betekent morgen dus af en toe zon. Maximum morgen 12 á 13 graden. Wel is in de middag een enkele bui mogelijk en dat geldt ook voor maandag, maar dan zal de temperatuur stijgen tot rond 15 graden.

Na maandag is het op dinsdag ook 14 of 15 graden, maar daarna krijgt de zon de overhand en gaat de stijging door tot rond 17 graden. En inderdaad: eind volgende week komt de grens van 20 graden in beeld.