Echtpaar Tjabringa – Tammes viert 60 jarig huwelijksjubileum

WEDDE – Vandaag viert het echtpaar Tjabringa – Tammes het feit dat ze zestig jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Vandaag zijn Hendrik Harmannus Tjabringa (geboren 14 mei 1939 te Groningen) en Afina Jantina Tammes (geboren 11 augustus 1943 te Wedde) 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit in huiselijke kring in hun woning in Wedde.

Henk ontmoette Ina toen hij bij juwelier Riks in Vlagtwedde een zegelring wou laten maken. Hij zag haar fietsen en dacht: “Wat een leuk meisje is dat”. Diezelfde avond en de dag daarna zag hij haar weer; het was liefde op het eerste gezicht. Henk werkte toen als koopvaardijofficier. Hij bevoer de grote oceanen; naar de Oost, Afrika, de Perzische Golf en Amerika. Toen Ina in 1966 zwanger raakte besloot hij een baan aan de wal te zoeken. Hij solliciteerde bij notaris Ebbinge in Wedde en werd meteen aangenomen. Het stel, dat toen nog bij de ouders van Ina aan de Slotlaan in Vlagtwedde woonde, kreeg een huurwoning in Wedde toegewezen. De vader van Ina was boderijder, dus de verhuizing was een fluitje van een cent.

Henk volgde diverse cursussen en had het op het kleinschalig notariskantoor prima naar zijn zin. Samen met een collega was hij “all round” en wist hij veel van alle voorkomende zaken waarmee een notariskantoor te maken kreeg. Later werd het notariskantoor overgenomen door de heer Lutter. Ook toen bleef de heer Tjabringa er met veel plezier werken.

Ina ging na de huishoudschool in de leer als verpleegkundige in het Sint Lucasziekenhuis in Winschoten. Later werkte zij bij Beijering in Vlagtwedde. Zoals het in die tijd ging werd ze huisvrouw toen haar oudste werd geboren. Er kwamen daarna nog drie kinderen en later acht kleinkinderen. Zij stond ook altijd klaar voor de buurman, die de zorg voor zijn vier kinderen had. Altijd was ze actief en dat is ze nog! Ze vervulde en vervult diverse bestuursfuncties bij onder anderen de zangvereniging, Vrouwen van Nu (Plattelandsvrouwen) en de gymnastiekvereniging.

In 1973 bouwde het echtpaar het huis waar ze nu nog wonen aan de Oostersingel in Wedde. Trots zijn ze op hun grote moestuin, met kas en een kleine dertig fruitbomen. Met de komst van het mooie weer is daar weer veel te doen.

Vanmiddag kwam burgemeester Jaap Velema het echtpaar namens de gemeente Westerwolde feliciteren. Hij bracht hun ingelijste huwelijksakte mee. Eerder was er namens de gemeente al een mooi boeket bloemen bezorgd. Ook kreeg het echtpaar per post de felicitaties van ons Koningshuis.

Foto’s: Catharina Glazenburg