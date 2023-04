Verdrietige eigenares van kraampje vraagt zich af of ze moet stoppen

VLAGTWEDDE – Verdrietige eigenares van kraampje aan de weg vraagt zich af of ze moet stoppen



“Goedenavond ik wil even iets kwijt”: Zo begint een berichtje op Facebook van Sasja Breedijk, de eigenares van een kraampje aan de weg waar zij woont, zij verkoopt tulpen en eieren en andere artikelen voor een klein bedrag.

Echter, schrijft zij, er zijn weer producten meegenomen zonder te betalen. We hebben dit kraampje omdat wij de prijzen in de supermarkt veel te hoog vinden en daarom willen wij dat ook de mensen uit de buurt een eitje kunnen eten voor een normale prijs of een bloemetje op tafel voor de gezelligheid.

Tegen normale betaalbare prijzen.

Zij twijfelt of ze met hiermee door moet gaan. Je doet iets goed en dan stelen ze de producten gewoon uit de kraam. Ze heeft camerabeelden van de diefstal maar denkt ook aan de kinderen van deze mensen die dit doen, ze wil zeker niet dat deze erop aan worden gesproken.

Het wrange is dat het kraampje niet direct aan een doorgaande weg is geplaatst.

Om er bij te komen moet je over een zandweg langs het Ruiten-Aa-kanaal I west in Vlagtwedde rijden, het lijkt er dus op dat de dieven er toe bereid zijn voor deze producten een omweg te maken.