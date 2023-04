Vaarweken van de Snikke de Dieverdoatsie gaan weer van start

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 19 april, 08.00 uur door John Havinga

ZONNIGE PERIODEN | LANGE TERMIJN: WISSELVALLIG – TEMPERATUREN OP EN NEER

Het wordt een mooie dag met flinke zonnige perioden en vandaag voornamelijk hoge bewolking en een enkel stapelwolkje. Dit zal de zon nauwelijks in de weg zitten en zo wordt het een zonnige lentedag met maximumtemperaturen die uitkomen op ongeveer 13 à 14 graden. De wind uit het noordoosten wordt matig tot soms vrij krachtig.

Komende nacht zijn er eerst opklaringen waarbij het afkoelt tot rond 4 à 5 graden. Tegen de vroege ochtend raakt het bewolkt en morgen passeert er een storing die bewolking en enkele buien gaat brengen. In de avond klaart het wel weer even op, maar de temperatuur moet inleveren. Die komt uit op ongeveer 12 graden, bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit het noordoosten tot oosten.

Daarna wordt het warmer op vrijdag en zaterdag en we krijgen duidelijk zachtere lucht. Vrijdag wordt het ongeveer 17 graden, met hooguit een verdwaald buitje en geleidelijk vrij zonnig weer. Op zaterdag blijft het tot de avond waarschijnlijk ook droog met zonnige perioden. Waarbij dan zaterdagmiddag de temperatuur richting de 20 graden zal kunnen stijgen.

Het voorjaar komt dit jaar een beetje aarzelend van start, want vanaf zondag zien we de stroming draaien naar het zuidwesten en begin volgende week naar het noordwesten. Dat resulteert in wisselvalligheid met af en toe buien en geregeld zon. De temperaturen zullen van circa 13 graden op zondag, in de dagen daarna daarna een ‘duikvlucht’ maken richting (of soms iets onder) de 10 graden.