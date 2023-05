Fotoverslag van het bevrijdingsfestival Oldambt

WINSCHOTEN – Gisteren werd in het Maintebos in Winschoten het bevrijdingsfestival georganiseerd. Het festival werd enige tijd onderbroken vanwege slecht weer, maar later pakte men de draad weer op. Het festival werd geopend door burgemeester Cora Yfke Sikkema ( klik HIER voor onze reportage, gemaakt door Anita Meis).

De line up was in willekeurige volgorde:

Bands groot podium:

De Click (Rijdende Popschool)

The One and Only’s

Mart Eerens (jong talent)

Bert Hadders & Joshua ten Doornkaat & Thijs Vrolijk

Willie’s Way

Galaxy

Vera’s charm

Rapalje

Jammah Tammah Groove Express

Acts & activiteiten op het veld:

Sproakwotter

Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten

De Fluffels

Duo Diesel (straattheater)

Kinderzweefmolen

F2Dance Company

Foto caravan

Sammy’s Gameshop Winschoten

Voetbalkooi

Magic Medow

Amnesty International

Regenboog Oldambt

Foto’s: Jos Hensens. Meer foto’s van Jos vindt u HIER.