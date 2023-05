Superheldenfeest bij Kinderboerderij in Winschoten

WINSCHOTEN – In Nederland groeit ongeveer 20 procent van de kinderen op in een gezin waarin zorg of ziekte centraal staat. Bijvoorbeeld doordat een ouder, opa, oma, broer of zus een lichamelijke of verstandelijke handicap, psychische ziekte of verslaving heeft. Deze kinderen noemen we jonge mantelzorgers. Ze hebben vaak meer taken in het gezin, maken zich vaker zorgen en moeten soms aandacht missen. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het van 1 tot en met 7 juni de Week van de Jonge Mantelzorger. Op zondag 4 juni van 13.00 tot 16.00 uur vindt er daarom een Superheldenfeest plaats bij de Kinderboerderij in Winschoten. Iedereen is welkom.

Jonge mantelzorger

“Als kind voor een ouder, een grootouder, broer of zus moeten zorgen, kan een zware last zijn. Het is daarom belangrijk dat we deze kinderen goede ondersteuning bieden. Naast ondersteuning is het ook belangrijk dat we aandacht vragen voor deze groep, dat we de bekendheid vergroten van wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn. We willen ze het gevoel geven dat ze niet alleen staan en dat zij niet de enige zijn”, aldus wethouder Jurrie Nieboer.

Superheldenfeest

Speciaal voor de jonge mantelzorger organiseren Sociaal Werk Oldambt (SWO), Cosis en de gemeente Oldambt een heus Superheldenfeest. Tijdens het feest zijn er meerdere activiteiten, zoals een speurtocht, schmink, leuke spelletjes en een ranjakoe! Het feest is voor iedereen vrij toegankelijk. SWO en de gemeente zijn aanwezig om informatie te geven over en voor jonge mantelzorgers. Kom jij ook om onze superhelden een hart onder de riem te steken?

Ingezonden