Voorstel gemeente aan stichting voor behoud van MFC De Hardenberg

FINSTERWOLDE – De gemeente Oldambt is bereid om Stichting MFC De Hardenberg extra tegemoet te komen in de kosten voor het behoud van het gelijk genaamde sportcomplex in Finsterwolde. Vandaag bespraken de stichting en de gemeente de voorwaarden voor overname.

Erich Wünker, wethouder Sport: “Naast ons eerdere aanbod, zijn we bereid om structureel 35.000 euro per jaar bij te dragen én het bedrag dat de stichting heeft opgehaald met de crowdfundingsactie te verdubbelen met maximaal 50.000 euro. De garantie van 10 jaar bewegingsonderwijs voor de scholen en de inzet op leefbaarheid zijn voor ons belangrijke redenen om bij te dragen. De stichting is blij met het aanbod dat er ligt en gaat nu met haar eigen financiële adviseurs en haar achterban doorrekenen of ze de exploitatie sluitend kan krijgen en bereid is het volledige ondernemersrisico te dragen”.

Eerder liet de gemeente al weten het complex met inventaris voor een symbolisch bedrag over te willen dragen en de kavel naast het complex gratis beschikbaar te stellen om maatschappelijke doelen te realiseren. Daarnaast is de gemeente bereid om een huurovereenkomst voor het bewegingsonderwijs voor minimaal tien jaar met de stichting af te sluiten en daarvoor een reële compensatie te bieden.

Wanneer de stichting akkoord gaat met het aanbod van de gemeente zal er een toets op staatssteun plaatsvinden en zullen de verkoopvoorwaarden vastgesteld worden.

Ingezonden