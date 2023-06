‘Mijn gamende kind’: lezing in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Schermgebruik en gamen: het is de #1 hobby van veel jongeren, maar ook het #1 opvoedingsprobleem voor veel opvoeders. Dinsdag 13 juni geeft voormalig esporter Koen Schobbers in Bibliotheek Stadskanaal de lezing ‘Mijn gamende kind’.



In het kader van het project ‘Leven van een Gamer’ komt Koen Schobbers, voormalig esporter en oprichter van Parents of Play, op dinsdag 13 juni naar Bibliotheek Stadskanaal. Hij geeft er ’s avonds om 19.00 uur een lezing voor opvoeders en professionals over de wereld van het gamende kind.



Gamende kind

Koen weet alles over hoe het is om als jonge gamer en esporter op te gaan in de online wereld: “Ik kwam als 14-jarige gamer in aanraking met de game Trackmania. Ik werd professional en zonderde me steeds meer af van het gezin thuis. Mijn moeder had weinig interesse in gamen en haar omgeving vond het een groot taboe. De afstand tussen mijn moeder en mij werd snel groter. De irritaties, frustraties en ruzies werden snel meer.”



Lezing in Bibliotheek Stadskanaal

Schermgebruik en gamen: het is de #1 hobby van veel kinderen, het #1 opvoedingsprobleem voor veel opvoeders én de #1 irritatie van veel professionals. Koen zal je in deze lezing kennis laten maken met zijn eigen modellen en richtlijnen die hij sinds 2016 gebruikt om opvoeders en professionals wereldwijd te ondersteunen. Middels deze modellen en richtlijnen krijg je praktische handvaten om de relatie met kinderen te versterken, behouden of herstellen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de lezing. Aanmelden kan via de website van Biblionet Groningen.



Leven van een gamer

Onlangs is het project ‘Leven van een gamer’ van start gegaan. Maandelijks bezoekt een influencer Bibliotheek Stadskanaal en geeft er een workshop. In de workshops leren jongeren hoe ze zelf content kunnen creëren en hoe de vaardigheden die ze met gamen opdoen van pas komen in het dagelijkse leven. Tijdens het ‘Leven van een gamer’ leren jongeren en opvoeders ook hoe je gamen kan combineren met een gezond sociaal en maatschappelijk leven.

