Muurschildering Nina Valkhoff genomineerd voor “The best of May” van Street Art cities

STADSKANAAL – De muurschildering van Nina Valkhoff is genomineerd voor “The best of May” van Street Art cities, een internationale prijs voor de beste muurschildering.

Street Art Cities is een wereldwijd platform met het doel stedelijke kunst in de wereld te promoten en te documenteren. Ze zijn actief in meer dan 1000 steden. Met meer dan 42.000 kunstwerken zijn ze een van de snelst groeiende straatkunstinitiatieven.

Elke maand selecteert Street Art Cities enkele van de beste muurschilderingen over de hele wereld. Via onderstaande link en Instagram kiest het publiek de favorieten. Een van deze favorieten is de muurschildering van Nina Valkhoff op de flat aan de Utrechtselaan in Stadskanaal. Zij is illustrator en muralist en ruim 20 jaar actief kunstenares. Haar werk is wereldwijd te zien in de straten van Zweden tot Mexico en van Portugal tot Argentinië. Grote muurschilderingen maken is haar passie. Nina houdt ervan om haar muren te bedekken met planten en (bedreigde) dierensoorten. Nina zegt hierover: ‘met mijn muurschildering wil ik onze voorliefde voor schattige of gewonere dieren laten zien.’

Op de onderstaande Facebooklink ziet u de 25 meest populaire van 100 kunstwerken van mei en kunt u stemmen voor de top 10 van de maand. Het stemmen eindigt op zondag 11 juni om middernacht. De winnaar wordt gepubliceerd in Graffiti Art Magazine en de top drie wordt automatisch geselecteerd voor de ‘best of 2023’ awards in januari 2024.