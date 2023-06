Bibliotheek en Streekhistorisch Centrum ontvangen boeken over familie De Haan

STADSKANAAL – Op donderdag 22 juni presenteerde Adam de Haan in de bibliotheek van Stadskanaal twee boeken over het leven van zijn vader en moeder.

De Haan, geboren in 1946 en nu woonachtig in Oegstgeest, stelde uit de nalatenschap van zijn ouders twee boeken samen, één over zijn vader, Henderikus de Haan (1909-1995) dat in 2016 verscheen en nu recentelijk over zijn moeder Geesje Anna Knol (1914-2001). Ze groeiden aan het begin van de 20e eeuw op in Stadskanaal en woonden er tot 1936 toen ze trouwden en in Ter Apel gingen wonen. De boeken beschrijven hun voorouders, familieomstandigheden, schooltijd en werkkring. Ook maatschappelijke gebeurtenissen komen aan bod, zoals de uitbraak van de Spaanse Griep in 1918 en wat dat met de familie deed. De boeken zijn geïllustreerd met talrijke foto’s, documenten en afbeeldingen van gebruiksartikelen.

Het Streekhistorisch Centrum ziet dergelijke publicaties als belangrijke getuigenissen van het leven in andere tijden: “We zijn blij dat er mensen zijn die de moeite nemen dagboeken en andere persoonlijke documenten van hun voorouders tot blijvende en leesbare verslagen samen te stellen. Vaak blijft familieonderzoek bij het opstellen van kwartierstaten: eindeloze reeksen met namen van wie met wie trouwde en welke kinderen er uit die huwelijke werden geboren. Juist de context van die personen maakt dat de geschiedenis gaat leven en waardoor namen ook mensen van vlees en bloed worden.”

Na inwerking in de collectie van de Bibliotheek zullen ze voor leden ook te leen zijn.

Belangstellenden die een boek willen aanschaffen kunnen zich melden bij het Streekhistorisch Centrum om in contact te komen met de uitgever. De boeken zijn door de auteur uitgegeven in eigen beheer.

Voor meer informatie: 0599-612649 of info@streekhistorischcentrum.nl (Helen Kämink, directeur Streekhistorisch Centrum).

Ingezonden