WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 19 juli fungeert het theatercafé in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten als decor voor een damsimultaan gegeven door het 16 jarig damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans.

De deelnemers zijn, naast de jeugdleden van Damclub Winschoten, spelers tot 17 jaar die graag kennis willen maken met de damsport. Dit “laagdrempelig” evenement begint om 14:00 uur en neemt ca. drie uur in beslag tot 17:00 uur waarbij de deelname uiteraard gratis is. Een simultaanseance betekent dat de simultaangever het opneemt tegen meerdere tegenstanders, waarbij het speeltempo wordt bepaald door de simultaangever. Janick Lanting hanteert namelijk de witte schijven waarbij hij, na terugkeer van het eerste rondje, een zet verwacht van zijn tegenstander waar hij is gestart. Uiteraard kunnen de deelnemers, tot Janick weer terug is van zijn “rondje”, een goede zet bedenken. Tenslotte zijn ouders van deelnemende kinderen eveneens welkom en mogen zelfs meespelen.

Samenwerkingsverband

Overigens is dit simultaandammen een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker in Winschoten, bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Initiatief Damclub Winschoten

Dit initiatief kwam uit de koker van Damclub Winschoten, om het damseizoen 2022 – 2023 op een ludieke wijze af te sluiten. Daarna begint de grote vakantie voor de basisschoolleerlingen en schuiven de jeugdleden van Damclub Winschoten woensdagmiddag 6 september weer achter de borden in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten voor het nieuwe damseizoen 2023 – 2024. Voor de jeugdleden die nu in groep 8 zitten en na de grote vakantie naar het vervolgonderwijs gaan, wordt nog een passende oplossing gezocht om te trainen.

Simultaanseance

Een simultaanseance is één van de vele disciplines die de damsport kent. We kennen allemaal wel het gewone “partijtje dammen” tussen twee personen. Daarnaast het dammen in teamverband met 4 spelers, maar ook 6, 8 en 10 tallen is nog in zwang. De Nationale Competitie van de KNDB kent namelijk in de ereklasse en hoofdklasse momenteel nog 10 tallen. Hier wordt een speeltempo gehanteerd van “Fischer 80 + 1”. Maar ook Fischer 40 + 1 wordt gehanteerd. Naast het gewone dammen kennen we nog het sneldammen van Rapid “Fischer 5 + 5” en Blitz “Fischer 3 + 2”. Een alternatief is nog het “gongdammen” waarbij elke 10 seconden moet worden gezet. Het “Fischer tempo” kan daarentegen alleen met de digitale klokken, die de bonus automatisch verwerkt in tegenstelling tot de analoge klokken.

Opgave

Om een goed beeld te krijgen inzake het aantal liefhebbers dat graag wil deelnemen, aan deze discipline in de damsport, kan men zich opgeven bij Han Tuenter of Geert Lubberink van de organiserende damclub Winschoten. Dat kan telefonisch of per e-mail, waarbij de gegevens staan vermeld op bijgaande flyer.

