Jan Starke uit Oude Pekela naar winst bij Provinciale damtitel

OUDE PEKELA, GRONINGEN – Het jaarlijks terugkerend Persoonlijk Provinciaal Gronings Kampioenschap (PPK) dammen is vrijdagavond 29 september begonnen in de “thuishaven” van Damgenootschap het Noorden, namelijk het Kostverloren Kwartier in de Groningse wijk Kostverloren. Daar stond de eerste ronde op de damkalender. De hoofdklasse wordt gevormd door 7 spelers en aan de eerste klasse nemen 8 spelers deel. De titels van vorig jaar worden verdedigd door Danny Staal (MF) uit Groningen in de hoofdklasse en Han Tuenter uit Westerlee in de 1e klasse.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse kwam Jakob Pronk uit Winschoten remise overeen met René Wijpkema uit Yde. De enigste winstpartij was voor Nico Werkman uit Baflo tegen Johan Rademaker uit Groningen. De overige partijen eindigden in een puntendeling. Siep Buurke uit Eelde was de 1e ronde vrij.

Eerste klasse

In de eerste klasse boekte Jan Starke uit Oude Pekela zijn eerste zege tegen Niko Sikkema uit Warffum. Zijn clubgenoot Han Tuenter uit Westerlee daarentegen begon met een verliespartij tegen Gezinus Bottema uit Warffum. Han Tuenter, nam in een goede stand, een onjuiste voortzetting, waarna Gezinus Bottema een verborgen Kaatsingzet uitvoerde, hetgeen schijfwinst opleverde. De overgebleven stand leek nog houdbaar voor Han, echter de verdediging van Han was onvoldoende. Gezinus maakte er dankbaar gebruik van. De theoretische kennis van Han Tuenter lijkt ruim voldoende voor een goede klassering.

2e ronde in Warffum

De 2e ronde vindt plaats in het clubgebouw van DV Warffum op donderdag 12 oktober. Tussentijd werken Jan Starke en Han Tuenter woensdagavond 11 oktober op de clubavond van Damclub Winschoten hun onderlinge treffen af in het gebouw van S.V. Bovenburen.

Uitslagen 29 september

Hoofdklasse Jakob Pronk – René Wijpkema 1 – 1

Katrinus Posthumus – Danny Staal 1 – 1

Nico Werkman – Johan Rademaker 2 – 0

1e klasse Niko Sikkema – Jan Starke 0 – 2

Gezinus Bottema – Han Tuenter 2 – 0

Anko Sterenberg – Jack Westerdijk 0 – 2

Bob van der Mark – Marinus Damkat 1 – 1

Programma voor de 2e ronde in het clubgebouw van DV Warffum op 12 oktober

Hoofdklasse René Wijpkema – Johan Rademaker

Siep Buurke – Nico Werkman

Jakob Pronk – Kartinus Posthumus

1e klasse Bob van der Mark – Niko Sikkema

Marinus Damkat – Anko Sterenberg

Jack Westerdijk – Gezinus Bottema

11 oktober Han Tuenter – Jan Starke

