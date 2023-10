Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Damclub Winschoten is, ook dit seizoen, op meerdere fronten actief en geeft tot eind dit jaar acte de préséance bij meerdere damevenementen, om de damsport in algemene zin te stimuleren en te promoten. Laten wij beginnen bij de jeugdafdeling die elke woensdagmiddag in de bibliotheek Winschoten wordt bezocht door gemiddeld 15 liefhebbers. De clubavond, op woensdagavond, komen gemiddeld 16 leden voor de onderlinge competitie, waar onderhand 24 leden aan deelnemen. Overigens, door een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten zetelt de jeugdafdeling van de damclub sinds oktober vorig jaar in de “Cursusruimte” van de bieb.

Persoonlijk provinciaal kampioenschap (PPK)

Vrijdagavond 20 oktober werd de 3e ronde om het persoonlijk provinciaal Gronings kampioenschap dammen afgewerkt in het “Kostverloren kwartier” in Groningen. Jakob Pronk uit Winschoten neemt deel in de hoofdklasse en kwam remise overeen met koploper Nico Werkman uit Baflo. In de eerste klasse kwamen Jan Starke uit Oude Pekela en Han Tuenter uit Westerlee in actie en kwamen tot een puntendeling tegen respectievelijk koploper Gezinus Bottema uit Warffum en Anko Sterenberg uit Uithuizen. De 4e ronde wordt woensdagavond 1 november afgewerkt in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten.

Stand hoofdklasse PPK Stand 1e klasse PPK

Nico Werkman, Baflo 3 – 5 1. Gezinus Bottema, Warffum 3 – 5 René Wijpkema, Yde 3 – 4 2. Jan Starke, Oude Pekela 3 – 4 Jakob Pronk, Winschoten 3 – 3 3. Bob v/d Mark, Groningen 3 – 4 Danny Staal, Groningen 2 – 2 4. Jack Westerdijk, Delfzijl 3 – 3 Katrinus Posthumus, Leek 2 – 2 5. Anko Sterenberg, Uithuizen 3 – 3 Johan Rademaker, Groningen 3 – 2 6. Marinus Damkat, Groningen 3 – 3 Siep Buurke, Eelde 2 – 0 7. Han Tuenter, Westerlee 3 – 2

8. Nico Sikkema, Warffum 3 – 0

Regio Cup voor jeugdspelers

Zaterdag 21 oktober vond in de vide van schoolgebouw Volta in Beilen het 1e Regio Cuptoernooi voor jeugdspelers, tot 20 jaar, plaats. De 55 deelnemers kwamen uit Eext, Gramsbergen, Dedemsvaart, Hoogeveen, Wapenveld, Beilen, Hijken, Rinsumageest, Groningen, Beerta en Winschoten. Behoudens groep 1 en 2, die bestonden uit 6 spelers, werden de overige groepen gevormd door 8 tot 10 spelers. Van Damclub Winschoten kwamen Elize van der Kamp uit Beerta, Albert Meezen en Quinn Nobbe beide uit Winschoten in actie. Elize groep 3, Quinn groep 4 en Albert groep 7, vielen allen met een 4e plaats net buiten de bekers. Overigens Albert Meezen debuteerde op dit jeugdtoernooi met een keurige 4e plaats. Het volgende Regio Cup toernooi staat gepland op zaterdag 25 november in Hoogeveen.

Damweek Hijken

Van 22 t/m 27 oktober staat “Damweek Hijken” op de wedstrijdkalender en wordt eveneens afgewerkt in de vide van de Voltaschool in Beilen. Hierbij werken de 43 deelnemers 8 ronden “Zwitsers systeem” af, onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Op de deelnemerslijst bevindt zich Jakob Pronk uit Winschoten. Jakob Pronk won zijn eerste partij tegen Klaas Mondria uit Steenwijk en ontmoet in de 2e ronde Danny Staal (MF) uit Groningen. Aansluitend wordt zaterdag 28 oktober het EK Rapid en zondag 29 oktober het EK Blitz afgewerkt, onder een speeltempo van respectievelijk “Fischer 5 + 5” en “Fischer 3 +2”. Tenslotte zijn op 10 zogenaamde elektronische borden de wedstrijden semi-live te volgen op de computer of Ipad. Vanaf de 2e ronde zijn dat de nummer 1 t/m 20 in het tussenklassement.

WK senioren 60+ in Korbach

In de middeleeuwse Duitse stad Korbach vindt van 22 t/m 29 oktober het WK dammen voor senioren 60+ plaats. De 41 deelnemers werken vervolgens 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80+1”. Op de deelnemerslijst bevindt zich de 60-jarige Rob Knevel uit Midwolda. Rob Knevel verloor zijn eerste wedstijd nipt tegen Jakovs Levins (MF) uit Letland

Schooldammen

Het 10e scholendamtoernooi staat gepland op woensdag 8 november voor groep 4 t/m 6, de welpen en woensdag 22 november voor de pupillen, groep 7/8. Door een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker, bibliotheek Winschoten en damclub Winschoten, fungeert het Theatercafé in De Klinker als speellocatie. Het toernooi wordt gespeelt met viertallen.

Landelijke 2e klasse A

Tenslotte komt Damclub Winschoten uit met 2 achttallen in de landelijke 2e klasse A.

Zaterdag 4 november staat voor beide teams een “uitwedstrijd” gepland, namelijk Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum – Winschoten 1 en Huizum 2 Leeuwarden – Winschoten 2.

NK benjamins en NK sneldammen voor jeugdteams.

Zaterdag 9 december kan de jeugd, in Hoogeveen, deelnemen aan het NK benjamins voor zowel voor jongens als meisjes. Benjamins zijn spelers geboren in 2015 of later. Bij het NK sneldammen voor jeugdteams, bestaan de viertallen uit, bord 1 een junior, bord 2 een aspirant en bord 3 en 4 een pupil. Damclub Winschoten neem sowieso deel met 2 teams en bij het NK benjamins komen 3 spelers in aanmerking qua leeftijd.

