Meetpartners delen eerste resultaten meetpilot Liefstinghsbroek

VLAGTWEDDE, GRONINGEN – De meetpartners van de pilot ‘Maatwerk met Meetwerk’ die gezamenlijk stikstof onderzoeken in en rond het Liefstinghsbroek, hebben hun eerste rapport aangeboden aan de adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) stikstof Liefstinghsbroek. Hierin staan de resultaten van de metingen van het eerste half jaar van 2023.

De meetpartners zijn partijen die onderzoek doen naar de hoeveelheid stikstof in de lucht, waar het neerkomt en waar het vandaan komt. Het rapport legt uit welke technieken worden gebruikt en hoe de stikstofverbindingen stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) worden gemeten. Dit gebeurt met behulp van meetbuisjes, sensoren en bulkmetingen. De eerste resultaten van deze verschillende metingen worden in het rapport beschreven. Voor het combineren van de resultaten was de periode te kort. Maar op basis van een eerste analyse blijkt dat er in sommige gevallen een relatie te leggen is tussen activiteiten in het gebied en de concentratiewaarnemingen.

Gedetailleerd beeld

In een straal van 3 km rondom het Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek wordt gedetailleerd onderzoek gedaan. De meetpartners hebben de eerste data verzameld. De resultaten laten zien dat alle individuele meettechnieken goed werken. Aanvullende weermetingen en activiteitenregistratie door agrariërs in het gebied zorgen voor een zo compleet mogelijk beeld voor de meetpartners. In de komende periode gaan de verschillende metingen door en wordt gewerkt aan de gezamenlijke analyse daarvan.

Leerperiode

De meetpilot loopt van januari 2023 tot en met oktober 2024. Het is een leerperiode waarin ervaring wordt opgedaan over hoe je stikstof moet meten en wat je kunt met de resultaten. De adviescommissie neemt de resultaten mee in hun gebiedsaanpak.

