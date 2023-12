Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 12 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | MORGEN NOG DRUILERIG

Het is eerst nog droog met opklaringen en een paar mistbanken, maar ondertussen komt er een zone met een paar buien over het land en vanmiddag en vanavond zal het dan ook af en toe regenen. Er staat vandaag een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur gaat langzaam omhoog tot ongeveer 7 graden.

Vannacht en morgen is er maar weinig wind en ook dan valt er soms wat regen of motregen, en het kan een beetje nevelig zijn. Morgenmiddag komt er een matige noordoostenwind te staan. De temperatuur ligt dan rond 5 graden en woensdagnacht daalt het tot +1.

Donderdag is ook vrij koud met eerst mist en nevel maar het is vrijwel de hele dag droog, vanaf vrijdag tot en met zondag is het droog met af en toe zon en een matige westenwind. Middagtemperatuur dan rond 7 graden, nachttemperaturen op termijn rond 3 graden. Dus geen vorst; volgende week is er vooral vanaf woensdag weer meer kans op regen.